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2021屏東風箏節帶你環遊世界趣 12月4、5日登場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2021屏東風箏節將在本周末12月4、5日在高屏溪河濱公園絢麗登場，今年以「環遊世界趣」為主題，圖為去年屏東風箏節。本報資料照片
2021屏東風箏節將在本周末12月4、5日在高屏溪河濱公園絢麗登場，今年以「環遊世界趣」為主題，圖為去年屏東風箏節。本報資料照片

2021屏東風箏節將在12月4日及5日在高屏溪河濱公園絢麗登場，今年以「環遊世界趣」為主題，讓因疫情不能出國的每位民眾，來到屏東一次感受滿滿異國風情，縣府邀請大家來屏東「放風吹」，在高屏溪畔享受悠閒無憂的風箏旅程。

屏東風箏節邁入了第6年，成為屏東亮眼品牌系列之一，每年都以不同的屏東特色為主題，呈現造型風箏之美。屏東縣政府邀請全台風箏好手到現場展示各種特技風箏、卡通造型風箏及大型飛機風箏，各式各樣的風箏齊聚飄揚高屏溪河濱公園。

2021屏東風箏節，特別設置吸睛的熱氣球立球展演及大型水晶球，歡迎大家相揪來旅遊。為讓參與的民眾感受環遊世界，現場規畫一連串活動，大型人偶帶動唱跳、夏威夷舞蹈、中東肚皮舞、日本太鼓表演、卡通同樂會及飛盤風箏秀等。也有親子體驗，包括風箏DIY、藍染好藝術、客家打四仔、小丑氣球趣、雲朵棉花糖及水資源闖關活動。

屏縣政府呼籲，歡樂不忘防疫，活動期間請全程戴口罩，保持室外社交安全距離。縣府也鼓勵民眾多加運用大眾運輸轉乘接駁車至活動會場。更多的活動資訊請鎖定屏東縣體育發展中心粉絲專頁。

風箏節 屏東縣政府 高屏溪

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