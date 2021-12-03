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屏東伯公照護站 長輩笑「變得更年輕」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣在客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點參與，實現樂齡客庄，推動老幼同樂，有長輩開心說「變得更年輕」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣在客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點參與，實現樂齡客庄，推動老幼同樂，有長輩開心說「變得更年輕」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣府讓在地照護機制符合在地老化及在地安養，尊重當地生活與文化，在縣內客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點參與，其中參與長輩最高齡者為92歲，雖受到疫情影響，但各站點仍秉持伯公守護庄頭的精神，對客庄的長輩暖心照護不間斷，實現樂齡客庄，推動老幼同樂，有長輩開心說「變得更年輕」。

縣府客家事務處長陳麗萍說，「伯公照護站」由客庄的C級長照站據點掛牌成立，落實長照政策，照顧客庄長輩，辦理「客家文化」與「老幼同樂」等活動，透過伯公照護站各站點與鄰近的小學或幼兒園合作，以長輩為師，客語為主要溝通語言，藉由長輩與小孩的互動，讓客語向下紮根。

今年受疫情影響，線上學習照護不間斷，推動「老幼同樂」，長治鄉潭頭社區發展協會與香潭幼兒園、萬巒鄉泗溝社區發展協會與泗溝幼兒園等，分別以客語作為溝通語言，示範長幼互動課程，無論是童趣的念謠、說故事，或日常生活的關懷用語，有長輩開心說，與小朋友互動變得年輕了，心情更開朗。

客務處指出，  「伯公」是客家人對土地公的稱呼，不僅稱呼像家人親暱，更是生活的一部份，屏東伯公照護站秉著暖心多一度的精神，兼顧客家地區差異性，以因地制宜照顧服務，深化客家文化與語言發展。

屏東縣在客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點參與，實現樂齡客庄，推動老幼同樂，有長輩開心說「變得更年輕」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣在客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點參與，實現樂齡客庄，推動老幼同樂，有長輩開心說「變得更年輕」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣在客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點參與，實現樂齡客庄，推動老幼同樂，有長輩開心說「變得更年輕」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣在客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點參與，實現樂齡客庄，推動老幼同樂，有長輩開心說「變得更年輕」。圖／屏東縣政府提供

幼兒園 語言 客語

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