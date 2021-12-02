快訊

4路線收攤！又一客運明年將停駛 公路總局回應了

替林秉樞洗白帶風向？李柏璋「8點聲明」：我很笨、我相信他了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克晚宴屏東味十足 原住民勇士舞、琉璃珠熱情迎賓

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，縣府邀請台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演。圖／屏東縣府提供
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，縣府邀請台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演。圖／屏東縣府提供

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安共同迎賓。潘孟安說，雖然全球疫情嚴竣，但患難見真情，感謝捷克在台灣疫苗短缺時捐贈3萬劑疫苗，屏東以最熱情的回饋協助辦理，透過音樂、文化深化雙方交流，讓屏東走向國際。

捷克晚宴設在縣民公園地坑，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。

縣府準備泰國蝦、牛蒡、洋蔥及烏魚子等在地食材饗宴款待各國佳賓，在國際肯定的工業風遺址地景，加上台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演、琉璃珠藝師現場製作，屏東大學、美和科技大學出動親善大使接待，產官學合作辦好這場盛宴，展現屏東多一度的熱情。

晚宴開始前，潘孟安和捷克辦事處代表Mr.Patrick Rumlar、捷克觀光局亞洲區代表巴士杰接受媒體訪問。潘孟安說，捷克在台灣人心目中是古老國家，不論文化、藝術、建設、電影都很發達，值得學習。先前捷克代表來屏東造訪，雙方相約，疫情期間無法出國，但可以把捷克文化搬到屏東，為期5天的《捷克在屏東》，有音樂、電影、書籍，縣府以辦喜事心情全力協助。

潘孟安說，過去國人到歐洲旅遊，捷克是首選之一，此次捷克觀光局亞洲區代表巴士杰特地飛來台灣，經過14+7天的隔離及自主健康管理後，可以到屏東舉辦三場觀光推薦會，縣府邀請產業界、旅遊業者交流，未來可從教育、文化、藝術、經濟、貿易等多方面促進兩國情誼。

捷克辦事處代表Mr.Patrick Rumlar感謝縣府提供這麼好的場地舉辦盛宴，他說，選擇在屏東舉辦《捷克在屏東》，因為有美麗的演藝廳可以演出捷克音樂、有非常棒的總圖展出捷克書籍，歡迎大家周六日到總圖戶外生態池欣賞捷克電影《秘藥》。

《捷克在屏東》系列活動12月3日至5日有三場觀光推廣會，捷克觀光局亞洲區代表巴士杰說，台灣是捷克非常重要的旅遊市場，亞洲地區排名第三，疫情前每年有20多萬台灣觀光客造訪捷克，疫情解除後，歡迎更多台灣朋友到捷克旅遊。

12月4日在屏東縣立圖書館總館啟動「捷克專區」，4、5日連兩晚在總圖戶外生態池播映捷克電影《秘藥》。

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar（左）與屏東縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar（左）與屏東縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。圖／屏東縣府提供
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。圖／屏東縣府提供

捷克 屏東縣 潘孟安

延伸閱讀

屏東縣儲備校長塞車 國中小主任甄選復辦明年1月舉行

屏縣3綠委公投說明 潘孟安僅出席周春米「大家來支持」

屏縣房價漲幅全台第2 潘孟安：建社會住宅抑房價

蔣月惠質詢穿蝙蝠裝 屏東縣長潘孟安：質詢有點歪樓尊重民代監督

相關新聞

捷克晚宴屏東味十足 原住民勇士舞、琉璃珠熱情迎賓

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安...

屏縣內埔年街除夕到初五特區今競標 特1區14.5萬元標出

屏東縣潮州年街、內埔年街今年因疫情停辦，明年2月農曆春節將屆，內埔鄉公所今舉辦「2022過年來內埔尞」年街市集特區競標，...

讓金門不再缺醫生！陳玉珍爭取醫學系公費生員額增加

醫療問題一直是金門鄉親心中永遠的痛，推動培育公費醫師，推動在地化，以充實基層及偏鄉離島地區醫師人力，一直是各界努力的目標...

郵政博物館高雄館開幕 動靜態展品超吸睛

郵政博物館高雄館今天上午舉行開幕儀式，現場邀請桃源區建山國小演出森巴鼓、樹德科大流行設計系師生郵票圖案設計走秀開場，中華...

監察委員調查履勘台東永久屋 居民：入住2年就漏水

莫拉克風災重建工作已屆12年，其中，政府規畫永久屋政策引起不少爭議，監察院委員去年申請自動調查，今天首站到台東縣，調查履...

挑戰民進黨執政 高市長選舉「藍白」有意合作

2022高市長選舉，在野黨要尋求能挑戰現任民進黨籍市長陳其邁的人選，政壇盛傳無黨籍立委高金素梅有機會。民眾黨表態願「藍白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。