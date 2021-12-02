屏縣內埔年街除夕到初五特區今競標 特1區14.5萬元標出

屏東縣潮州年街、內埔年街今年因疫情停辦，明年2月農曆春節將屆，內埔鄉公所今舉辦「2022過年來內埔尞」年街市集特區競標，9個特區採競價方式標租，9個特區總標價達81萬6669元，5個不同商家標得，特1區最高價14萬5千元標出。潮州年街特區競標，預估在明年初舉行。

內埔鄉公所指出，「2022過年來內埔尞」年街市集將在2022年1月31日至2月4日（除夕到初五凌晨）重磅回歸，可望重現2020年內埔年街市集盛況。

內埔鄉公所指出，2022過年來內埔尞年街市集，地點在環繞六堆300紀念公園周邊的中興路、埔興路及文山路上，今年在市集周邊十字路口轉角處人潮聚集精華區規畫9個特區，採競價標租，各商家投標熱烈，特區標租今以總標價81萬6668元順利分由5個不同商家標得，特1區更以最高價14萬5千元標出。

內埔鄉公所指出，特區的熱烈競標，顯示內埔年街商機無限，產生磁吸效應，攤商對內埔年街商機充滿期待，招商登記更爆發登記潮，截至目前招商登記共1126攤格，將在12月7日上午在內埔鄉立中正圖書館抽籤。

2022年內埔年街，活動期間天天摸彩大放送，包括轎車1台及重型機車、50吋電視、平板、智慧型手機等，加上探索內埔深度半日遊、街頭藝人秀、兒童遊戲專區等周邊活動，內容精采多樣化令人期待。