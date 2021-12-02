讓金門不再缺醫生！陳玉珍爭取醫學系公費生員額增加

醫療問題一直是金門鄉親心中永遠的痛，推動培育公費醫師，推動在地化，以充實基層及偏鄉離島地區醫師人力，一直是各界努力的目標。金門籍立委陳玉珍積極向衛福部爭取醫學系公費生增加員額，衛福部今天回覆，考量金門縣未來醫療照護人力需求，在第5期計畫中，將再增加10名公費醫師名額，也就是未來5年，公費生從每年3名增加為5名。

陳玉珍提到，金門從民國91年納入衛福部公費生養成計畫，到今年已培育醫事公費生計167人（醫學系141人、牙醫系12人、護理10人及其他醫事4人）。其中公費醫師已有28名完成訓練並服務中(金門醫院24名、衛生所2名)，這些優秀的醫事人才，對於金門醫療服務體系的完整性，是相當重要的一環。

陳玉珍說，從去年開始，就有部分鄉親向她反映，聽說中央將縮減金門培育公費生的名額，她也立即向衛福部提出質詢，並表示金門迄今仍被中央列為醫療資源不足的地區，中央若縮減公費生，無異是自打嘴巴，因此她強力要求衛福部要檢討第五期養成計畫中金門公費生名額的問題。

對此，衛福部也說明，根據他們手上的資料，金門縣衛生局提報111-115年醫事人力培育需求計43名 (醫學系15、牙醫系2、護理10、其他醫事科系16)，其中醫學系名額原本就提報3名，中央並無縮減。

經立委要求檢討後，他們也考量金門縣未來醫療照護人力需求，於第5期計畫再增加金門縣公費醫師培育名額10名，也就是醫學系公費生由每年3名增加為5名，持續增加地區醫事在地人才的補充。

至於公費生服務期滿留任問題，衛福部也提到將配合偏鄉公費醫師留任獎勵計畫，鼓勵服務期滿公費醫師留任於服務機構留任服務滿1年者補助機構每人120萬(偏遠地區)至180萬(高度偏遠地區)，其中至少7成給留任公費醫師，以達到醫事人才持續擴充醫療服務量能。

陳玉珍表示，期盼未來能視金門醫療量能的情況，再滾動檢討公費生培育名額。