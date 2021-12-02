郵政博物館高雄館開幕 動靜態展品超吸睛

郵政博物館高雄館今天上午舉行開幕儀式，現場邀請桃源區建山國小演出森巴鼓、樹德科大流行設計系師生郵票圖案設計走秀開場，中華郵政公司董事長吳宏謀表示，高雄館位於高雄車站旁，台灣郵務歷史多年，邀請對郵務有興趣的民眾前往參訪。

郵政博物館高雄館表示，館內空間共200多坪，依內容特色分成特展及常設展區，包含郵政大事紀要、經典珍郵、綺麗方寸、異國郵情、郵政文物等動靜態展示，另邀請集郵愛好者限時出借珍貴郵務藏品，其中郵票特展預計每半年換一次，開幕首場特展主題為「繽紛海洋」，望透過光影環場科技等互動吸引民眾集郵。

吳宏謀表示，原本郵政博物館高雄館選在棧貳庫，後來才改至高雄車站旁的站前郵局2樓，許多學生、各行各業每天匯集到此，也是很好的場域，傳統上會認為郵政是傳統產業，隨著時代變化，近幾年逐步推動資產活化、數位轉型，未來也將提升服務品質及效率，邀請民眾來此欣賞長期累積的珍貴郵務。

高雄市政府副秘書長張家興表示，郵票小小一張卻能包含現代通訊的大千世界，不僅象徵國家主權也蘊含文化歷史，今天到高雄館參觀也看到各項現代化設備，成功打破過去對郵政嚴肅僵硬的形象，望未來郵政博物館能結合高雄特色，讓世界看到屬於高雄的城市意象。

郵政博物館長曾麗妙表示，郵政博物館高雄館每周二至周日上午9點至下午5點開放，票價分成全票20元、優惠票10元及免費3種，進館門票可折抵一樓咖啡館消費，郵政員工持證也有打折優惠，高雄車站預計2025年完工，屆時拆除圍籬，民眾一出車站就可看到郵政博物館高雄館招牌。