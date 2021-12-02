市場、餐飲店廢棄物無處可去 業者頭大叫苦

高雄市岡山、仁武焚化廠停收外縣市的事業廢棄物，彰化縣已有不少市場、餐飲、旅宿業、長照業者的事業廢棄物無處可去，求助清潔隊處理，彰化縣環保局已協調清除業者對於易發臭的事業廢棄物要優先處理，不要拒收，溪州焚化廠會先應急接收，不過短期內也得要求工廠和家戶都要先做垃圾減量，才能處理這些事業廢棄物。

員林市代會主席賴東位說，由於各市場、餐飲業等事業廢棄物都得委託民間業者處理，許多事業廢棄物以往都是運往高雄焚化廠，但高雄停收後，有代清業者因事業廢棄物無處去，表示無法代清理得解約了，市場和餐飲業等廢棄物無處去，急得不知該怎麼辦，目前垃圾都只得暫時堆置。

「不快處理，大家一定會開始亂丟」賴東位說，由於平常鄉鎮清潔隊只收家戶垃圾，收事業廢棄物於法無據，但若不快處理這些廢棄物，可能又會被業者亂丟，最後只會造成更多汙染，環保署和環保局應該出面協商看如何處理。

彰化縣環保局長江培根表示，事業廢棄物無處可去大家都很頭大，昨天環保局已先請清除業者來協調，對於會臭的事業廢棄物請代處理業者仍要處理，若高雄不收，會協調溪州焚化廠應急處理。

目前溪州焚化廠一年的廢棄物處理量是28.8萬噸，其中清潔隊收的家戶處理量是27萬噸，一年可再處理1.8噸的事業廢棄物，但彰化縣每年運往高雄處理的事業廢棄物清理量約5萬噸，溪州焚化廠無法處理這麼多廢棄物。