快訊

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹知情：去年已離職

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

屏東風箏節4日登場 全台好手齊聚展特技

中央社 / 屏東縣2日電
2021屏東風箏節4日起一連兩天將在高屏溪河濱公園舉行，活動以「環遊世界趣」為主題，現場將展示各種特技風箏、卡通造型風箏及大型飛機風箏等，歡迎民眾到場共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社
2021屏東風箏節4日起一連兩天將在高屏溪河濱公園舉行，活動以「環遊世界趣」為主題，現場將展示各種特技風箏、卡通造型風箏及大型飛機風箏等，歡迎民眾到場共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社

「屏東風箏節」將於4日及5日在高屏溪河濱公園登場，屏東縣政府表示，今年以「環遊世界趣」為主題，邀請全台風箏好手齊聚，展示各種特技風箏。

縣府新聞稿表示，屏東風箏節已經邁入第6年，也成為屏東亮眼品牌系列之一，每年都用不同的屏東特色為主題，來呈現造型風箏之美，今年以「環遊世界趣」為主題。

縣府表示，縣府特別邀請全台風箏好手到現場展示各種特技風箏、卡通造型風箏及大型飛機風箏，各式各樣的風箏將齊聚飄揚於高屏溪河濱公園。

此外，今年風箏節特別設置吸睛的熱氣球立球展演及大型水晶球。為了讓參與的民眾感受到環遊世界的體驗，縣府安排一連串的活動，有大型人偶帶動唱跳、夏威夷舞蹈、日本太鼓表演及飛盤風箏秀及親子體驗活動。

縣府鼓勵民眾多運用大眾運輸轉乘接駁車至活動會場，屏東警分局表示，會場周邊河堤路段公告全面禁止停車，汽車停車區規劃在屏東加工區內；機車停車區規劃在舊鐵橋下草地；持有身心障礙者或孕婦版專用停車位識別證，如會場仍有停車空間，才可循接駁車動線進入會場。

縣府表示，接駁車在屏東轉運站及屏東科技產業園區2處搭乘，台鐵屏東站有復康巴士提供身障者服務，每名身障者可有1人陪同。

風箏節 屏東縣政府 身障者

延伸閱讀

擁抱希望分享愛！輔英科大師生闖關體驗身心障礙者不便

二林放風吹魷魚風箏保密中 二林三果特色風箏今曝光

屏東枋寮布局星空旅遊 為疫後旅遊超前部署

日本火山浮石現蹤東部 評估尚未影響生態

相關新聞

讓金門不再缺醫生！陳玉珍爭取醫學系公費生員額增加

醫療問題一直是金門鄉親心中永遠的痛，推動培育公費醫師，推動在地化，以充實基層及偏鄉離島地區醫師人力，一直是各界努力的目標...

郵政博物館高雄館開幕 動靜態展品超吸睛

郵政博物館高雄館今天上午舉行開幕儀式，現場邀請桃源區建山國小演出森巴鼓、樹德科大流行設計系師生郵票圖案設計走秀開場，中華...

監察委員調查履勘台東永久屋 居民：入住2年就漏水

莫拉克風災重建工作已屆12年，其中，政府規畫永久屋政策引起不少爭議，監察院委員去年申請自動調查，今天首站到台東縣，調查履...

挑戰民進黨執政 高市長選舉「藍白」有意合作

2022高市長選舉，在野黨要尋求能挑戰現任民進黨籍市長陳其邁的人選，政壇盛傳無黨籍立委高金素梅有機會。民眾黨表態願「藍白...

有你們真好！高市頒發金暉獎表揚傳愛志工無私奉獻

高雄市府社會局與高雄市志願服務協會，今天在四維中心舉行「2021年高雄市各界慶祝國際志工日暨第19屆金暉獎頒獎典禮」，共...

高雄岡山六大機構將合署進駐新行政中心 議員提建議

高雄岡山區公所建物老舊，鄰近的警分局、消防分隊與戶政所等機關多半使用超過40年，高市都委會上月底審查通過，六大機構合署進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。