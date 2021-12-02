屏東風箏節4日登場 全台好手齊聚展特技
「屏東風箏節」將於4日及5日在高屏溪河濱公園登場，屏東縣政府表示，今年以「環遊世界趣」為主題，邀請全台風箏好手齊聚，展示各種特技風箏。
縣府新聞稿表示，屏東風箏節已經邁入第6年，也成為屏東亮眼品牌系列之一，每年都用不同的屏東特色為主題，來呈現造型風箏之美，今年以「環遊世界趣」為主題。
縣府表示，縣府特別邀請全台風箏好手到現場展示各種特技風箏、卡通造型風箏及大型飛機風箏，各式各樣的風箏將齊聚飄揚於高屏溪河濱公園。
此外，今年風箏節特別設置吸睛的熱氣球立球展演及大型水晶球。為了讓參與的民眾感受到環遊世界的體驗，縣府安排一連串的活動，有大型人偶帶動唱跳、夏威夷舞蹈、日本太鼓表演及飛盤風箏秀及親子體驗活動。
縣府鼓勵民眾多運用大眾運輸轉乘接駁車至活動會場，屏東警分局表示，會場周邊河堤路段公告全面禁止停車，汽車停車區規劃在屏東加工區內；機車停車區規劃在舊鐵橋下草地；持有身心障礙者或孕婦版專用停車位識別證，如會場仍有停車空間，才可循接駁車動線進入會場。
縣府表示，接駁車在屏東轉運站及屏東科技產業園區2處搭乘，台鐵屏東站有復康巴士提供身障者服務，每名身障者可有1人陪同。
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