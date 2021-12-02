監察委員調查履勘台東永久屋 居民：入住2年就漏水

莫拉克風災重建工作已屆12年，其中，政府規畫永久屋政策引起不少爭議，監察院委員去年申請自動調查，今天首站到台東縣，調查履勘3鄉7處永久屋基地。永久屋居民充分表達意見，有居民反映入住不到2年房屋就漏水，也居民希望原地重建。監委葉大華說，會將蒐集資料，彙整做調查報告。

葉大華說，莫拉克永久屋履勘調查，包括屏東、高雄、台東、台南、嘉義、雲林及南投等縣市，共3千多戶永久屋，目的就是了解永久屋的現況及災民的心聲，將資料蒐集彙整後，會統一做專案調查報告，作為政府相關單位對永久屋後續的改善及檢討，保障原住民族居住正義。

今年10月屏東縣瑪家鄉禮納里好茶村部落族人至屏東縣政府陳抗強拆永久屋違建，甚至引發族人自焚強烈抗議，引起社會關注，全台永久屋災民代表也在12月前往監察院陳情。監委葉大華、紀惠容及鴻義章等人表達高度關切，申請自動調查，並在今天起啟動下鄉履勘，首站來到台東縣。

在原民會、縣府及鄉鎮公所人員陪同下，監委分別前往大武、太麻里及金峰鄉共7處永久屋基地，實際走入居民住家內，聽取居民心聲。其中，位於海濱旁的大武永久屋基地，因房屋採鋼骨、鐵皮及木質組合興建，歷經12年的時間，鐵製部分已遭海鹽侵蝕嚴重，外牆木質也腐爛破損。

「入住不到2年，屋子就開始漏水。」林姓居民向監委反映說，2010年當初基地選在靠海的地方，就應該考量到會有海鹽侵蝕的問題，房屋設計理當採用RC混凝土來蓋，卻選用大量鋼骨鐵製的屋型，造成結構鏽蝕後，無法達到防颱效果，更不用說能應付極端變遷的致災氣候。