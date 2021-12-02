公寓大樓公安 列入台南施政重點、加強宣導

高雄市「城中城」大樓大火造成嚴重傷亡，台南市副市長趙卿惠今天在建築物公共安全宣導會中表示，公寓大樓公安已列入施政重點，務必加強宣導防災。

台南市政府工務局今天召開建築物公共安全宣導會，宣導對象是營業場所使用人、專業檢查人及主管機關相關人員等約100人，以深化各專業機構、檢查人及受檢場所對建築物公共安全的正確觀念。

趙卿惠在宣導會中表示，公寓大樓公安已列入施政重點，她要求工務、消防等單位應加強宣導建築物使用管理的防災意識及維護修繕，防範未然。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，高雄市「城中城」大樓大火釀成傷亡事故，探究原因，常涉有建築物「使用易燃材料裝修」、「妨礙消防安全設備性能」、「破壞主要構造及區劃」等使用問題。

工務局表示，維護一棟建築物安全，必須有合格的公共安全環境，定期執行建築物公共安全檢查申報，另要注意防火區劃破壞實例、附建違章應列入申報等影響公共安全要素，並敦促專業檢查人協助查察，以確保使用者生命財產安全。

台南市政府呼籲專業單位、場所積極配合辦理建築物公共安全各項措施，聯手打造更優質、安全的建築物公共環境及生活空間。