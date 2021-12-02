有你們真好！高市頒發金暉獎表揚傳愛志工無私奉獻

高雄市府社會局與高雄市志願服務協會，今天在四維中心舉行「2021年高雄市各界慶祝國際志工日暨第19屆金暉獎頒獎典禮」，共有39人、13個團隊及家族獲得金暉獎。77歲蔡親廣是志工界的「孫越叔叔」，10多年透過說故事帶給小朋友正向觀念；春暉志工邱彤瑀與翁燕雪在校園服務高關懷學生個案，將學生當作孩子來照顧。

目前高雄的志工人數有11萬人。「高雄有你們真好！」高雄市長陳其邁為獲獎者披掛彩帶、頒發獎座，表達最高的敬意。

110年特殊貢獻獎得主，77歲蔡親廣是志工界的「孫越叔叔」，最喜歡說故事，十多年來從圖書館到偏鄉校園，都可以看到他唱作俱佳說故事的身影，帶給小朋友正向的價值觀和歡笑。志工沈佳玉發揮英語專長，將志工服務從社區擴展到國際，帶領青少年參加國際志工，促進高雄市志願服務與國際接軌。本屆資深志願服務人員獎，服務年資最長的是39年蔡秋姝，每天擔任志工已成為生活的一部分。

義大醫院志工隊為患者提供服務，到病房說故事，並製作防疫面罩；高市圖燕巢分館志工隊結合在地特色，籌組「棗樂趣布袋戲團」，志工以3D列印及熱轉印技術製作布袋戲偶，用台語進行校園巡演，傳承在地傳統文化；漢翔航空工業企業志工隊，也帶著員工陪伴獨居長者、視障者。

高雄市教育局「春暉志工團隊」榮獲績優志願服務團隊獎；春暉志工邱彤瑀、翁燕雪則獲績優志願服務人員獎。邱彤瑀說，印象最深刻為單親家庭母親照顧姊弟，曾經遭受家暴的母親與孩子們三餐不濟，她招募志工合力贊助生活物品，集結眾人的愛與關懷，讓案家生活安心安定，幾年來姊弟學業成績優良，活潑又有自信。