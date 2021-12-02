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挑戰民進黨執政 高市長選舉「藍白」有意合作

中央社 / 高雄2日電
蔡英文總統（左）曾親自為民進黨籍市長陳其邁站台。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統（左）曾親自為民進黨籍市長陳其邁站台。圖／聯合報系資料照片

2022高市長選舉，在野黨要尋求能挑戰現任民進黨籍市長陳其邁的人選，政壇盛傳無黨籍立委高金素梅有機會。民眾黨表態願「藍白合」支持無黨籍人選，國民黨則表示不排除任何勝選可能。

高金素梅日前搭上「戰車」，在高雄等多縣市進行公投「4個都同意」宣講，獲得不少關注，網路聲量頗高，也讓高金素梅參選高雄市長的可能性，再度引發議論。

對於有無可能與國民黨合作、「藍白合」共推無黨籍市長人選，民眾黨高市黨部主委張其祿今天接受中央社記者訪問表示，「這是合理的合作方案」，若在野黨有共識形成「在野大聯盟」，共同支持不掛任何黨籍的市長人選，會更有勝選機會。

張其祿坦言，高雄執政黨的盤面大，在野相對弱勢，而市長是單一席次選舉，若在野分裂，勝選機率渺茫；民眾黨持開放態度，願與其他在野黨討論合作可能。

對此，國民黨高市黨部主委許福明對中央社記者表示，高雄市長一役，以勝選為最大目標，任何有機會勝選的人都歡迎，不論是國民黨或無黨籍者，目前都不排除；國民黨也會尋求其他在野黨支持，凝聚力量。

高金素梅日前在台東宣講公投場合上，主動談及自己被外界猜測可能到高市參選，她說，只是開著小戰車出去試講，「沒有想要去哪裡選舉啦！」結果大家都在猜她的選舉意向，讓她很不好意思。

高金素梅 民眾黨 國民黨 高雄市

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