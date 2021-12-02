高雄岡山六大機構將合署進駐新行政中心 議員提建議

高雄岡山區公所建物老舊，鄰近的警分局、消防分隊與戶政所等機關多半使用超過40年，高市都委會上月底審查通過，六大機構合署進駐的岡山新行政中心預計2026年完工啟用。議員陸淑美指出，考量停車便利與未來需求，建議地下與地面多增一個樓層。市府回應，地上加一層地下好解決，地下多加一樓要增加6至7億元經費，且工期恐遞延，需要進一步評估。

高雄市都委會審查通過「高雄市岡山區行政中心」都更都計案，未來要把區公所 、戶政、地政、警分局、消防分隊及清潔隊等六大單位合署進駐機15用地重建岡山綜合行政中心，上述機關遷移後，原址土地更新重建，挹注市庫10億以上權利收益。

都發局指出，新行政中心預定地在筧橋西側，緊臨前鋒國中及兒童遊樂場用地，地下1樓地上6樓，總樓地板面積8500多坪，總預算約12.7億元，預定2025年底完工、2026年進駐啟用。

議員陸淑美今日在議會質詢指出，凡事應該未雨綢繆，岡山人口未來可能破10萬人，擔心新行政中心進駐帶來交通衝擊，應思考地下多挖一樓當停車空間，地面加一層預留給未來可能進駐機構。此外，市府在一樓預留公托空間，她認為，公托設在87期重劃區內的大鵬社宅預定地較為適合。