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高雄岡山六大機構將合署進駐新行政中心 議員提建議
高雄岡山區公所建物老舊，鄰近的警分局、消防分隊與戶政所等機關多半使用超過40年，高市都委會上月底審查通過，六大機構合署進駐的岡山新行政中心預計2026年完工啟用。議員陸淑美指出，考量停車便利與未來需求，建議地下與地面多增一個樓層。市府回應，地上加一層地下好解決，地下多加一樓要增加6至7億元經費，且工期恐遞延，需要進一步評估。
高雄市都委會審查通過「高雄市岡山區行政中心」都更都計案，未來要把區公所 、戶政、地政、警分局、消防分隊及清潔隊等六大單位合署進駐機15用地重建岡山綜合行政中心，上述機關遷移後，原址土地更新重建，挹注市庫10億以上權利收益。
都發局指出，新行政中心預定地在筧橋西側，緊臨前鋒國中及兒童遊樂場用地，地下1樓地上6樓，總樓地板面積8500多坪，總預算約12.7億元，預定2025年底完工、2026年進駐啟用。
議員陸淑美今日在議會質詢指出，凡事應該未雨綢繆，岡山人口未來可能破10萬人，擔心新行政中心進駐帶來交通衝擊，應思考地下多挖一樓當停車空間，地面加一層預留給未來可能進駐機構。此外，市府在一樓預留公托空間，她認為，公托設在87期重劃區內的大鵬社宅預定地較為適合。
副市長林欽榮答詢說，此案是全國首創行政中心新舊基地跨區併採公辦都市更新模式辦理招商開發，內政部都市計畫委員會預計月中送大會審議，公托移走算合理，往上增加一層好解決，往下多一層卻要多花6至7億元，工程也會比較慢，需要詳細思考。
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