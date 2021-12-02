小琉球「減塑迎王爺」 賞五毒大神陣要守禁忌

屏東3大迎王平安祭典今年很環保，繼先結束的東港、南州迎王「王爺好子弟，垃圾不落地」，明天登場的小琉球迎王，琉球鄉觀光發展協會結合在地店家，融入海洋保育觀念、使用環保餐具的「減塑迎王爺」，因應疫情，遶境全程戴口罩，餐食在定點打成餐盒送至供餐地點。

甫獲無形文化資產授證的水仙宮欽點五毒大神陣，將於4至7日遶境期間出陣，廟方提醒嚴守攝影禁忌，不使用閃光燈、不闖陣，也幫神子鼓勵加油打氣。

小琉球早年是貧窮的小漁村，居民與大海搏鬥和老天搶命，3年一次迎王祭典迎接代天巡狩解決疑難雜症外，也祈求來年平安，不僅旅外鄉親多會返鄉參與，也吸引遊客造訪，民宿這幾天一房難求。

明天上午7時將由漁船「巡港腳」為迎王祭揭開序幕，參與繞境的神轎船分別從大福漁港或白沙港出發，順時鐘繞島一圈，有海上巡視、驅除海域四周厄煞、保佑漁船出海平安和滿載盈歸的意義，下午1時半在中澳沙灘請水（請王），9日凌晨1時送王。

小琉球迎王有個特色，是島上居民竭盡所能提供餐飲、點心，以最熱誠的心招待遶境的轎班成員和隨行香客，讓參與神轎遊鄉者，能保有充足的精神和體力，近年遊客量大增，衍生搶食爭議，琉球鄉觀光發展協會今年準備炒米粉、傳統飯湯、旗魚丸羅宋湯、檸檬愛玉飲料，在定點打成餐盒送至供餐地點，另在大寮角、天台角、相埔角、白沙角設置遊客點心區，全部使用環保餐具，也鼓勵自備餐具。