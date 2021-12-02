全高市九成校園游泳池不對外開放 議員促市府努力協調

全高市有35間公私立游泳池、23座校園游泳池。市議員蔡武宏今指出，全市38行政區僅18區有游泳池，九成以上校園游泳池不對外開放，且限制開放時段，太浪費資源。市長陳其邁回應，校園開放游泳池須尊重學校，考量由運發局補助經費或預算以提高意願。

國民黨議員蔡武宏質詢指出，很多人愛游泳，但感覺可以游泳的地方愈來愈少，全市校園游泳池中，僅鹽埕國中與紅毛港國小對外開放，且限定周日或少數特定時段，市府相關單位應協調逐步開放，至少周六日要開放民眾使用，不要只給小朋友用，放在那邊太可惜。

此外，高雄市政推動13座國民運動中心，蔡武宏關心有無規畫游泳池，應該要同步納入思考。運發局長侯尊堯表示，未來大部分運動中心都有納入游泳池，並計畫逐步把戶外游泳池變成室內溫水游泳池；運發局會努力增加誘因鼓勵學校對外開放，另盤點校園閒置游泳池，條件佳者優化後開放。

市長陳其邁表示，校園開不開放必須要尊重學校，會請教育、運發協調學校狀況，尤其在人口眾多地區，在經費或預算上補助，如保全、救生員的安全部分由運發局補助，否則夜間空著「無彩（可惜）」。