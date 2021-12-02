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高雄藍營議員被控「小王」從議會大廳側門閃離避媒體

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議員蔡武宏（右三）是市議會「KK政線」成員之一，政線成員問政砲火猛烈。圖／KK政線提供
高市議員蔡武宏（右三）是市議會「KK政線」成員之一，政線成員問政砲火猛烈。圖／KK政線提供

高雄市國民黨議員蔡武宏爆發「小王」事件，被控與人妻交往產子遭求償200萬。蔡武宏是市議會「KK政線」成員之一，今天適逢議會總質詢，得知判決曝光後，避開大門轉往側門低調離去，未回應媒體提問。

高雄市議會國民黨議員李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏、鍾易仲等人組成KK政線，陣線成員常在議會聯合質詢。蔡武宏是小港、前鎮選區議員，屬國民黨內新生代議員之一。

蔡武宏感情世界受外界關心，上午近11點總質詢結束，大批媒體守候在議事廳正門，蔡離開座位原本準備從大門離去，推開大門前透過旁人得知判決曝光，簡單說「要去了解一下」，接著又折回議事廳，並從側門快速離去，刻意避開大門媒體。

近日有人曾目睹蔡武宏在公開活動帶一名小男孩現身，不過眾人知道他對於感情相當低調，同黨議員紛說「不便代發言」。

國民黨高市議員蔡武宏因感情事件成為注目焦點。記者徐白櫻／翻攝
國民黨高市議員蔡武宏因感情事件成為注目焦點。記者徐白櫻／翻攝

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