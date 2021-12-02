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嚴重家暴如何防治？律師：現行法條難治本

致電關心高嘉瑜 陳其邁：暴行天理不容

中央社 / 高雄2日電

民進黨籍立委高嘉瑜遭男友施暴，高雄市長陳其邁今天表示，他有致電給高嘉瑜，替她加油，施暴者應該要從重追究刑事責任，這種暴行「天理不容」。

高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，昨天公布傷勢照片，並出面說明自己遭暴行過程，「臉腫到不知道自己是誰，嘴巴裡面都是血。」新北地檢署對林秉樞聲請羈押禁見，新北地院羈押庭漏夜審理，今天凌晨裁准羈押禁見。

陳其邁上午在議會接受媒體聯訪時，被問到是否致電關心高嘉瑜，他坦言，「我有致電關心她，跟她加油。」高嘉瑜不管在身體或精神上都受了那麼大的拖磨，尤其昨天看了她的傷勢，很令人不捨。

陳其邁說，這種暴行「天理不容」，應該要對施暴者從重追究刑事責任，也鼓勵有類似境遇的受害者，面對這種狀況，要能勇敢站出來，另也必須加強社會安全網家暴相關防治工作，同時提醒民眾，發現周遭的人有此狀況，也要勇於檢舉。

副議長陸淑美上午也在議會質詢時說，看見高嘉瑜的受虐照片十分不忍，任何形式的家暴都不該出現，每人都應該守望相助，成為家暴守護者，市府也要有積極作為。

陳其邁答詢說，男女朋友也適用家暴法規定，對於守望相助部分，會在教育宣導上加強，並舉行社區鄰里座談等，衛生局及診所醫院等遇到類似個案時，也要同步給予法律諮詢跟協助。

高嘉瑜 家暴 陳其邁

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