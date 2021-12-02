屏東枋寮布局星空旅遊 為疫後旅遊超前部署

「滿天星斗」是星空旅遊的賣點，屏東恆春半島低光害環境尤其適合。屏東縣天文協會繼與滿州鄉小墾丁度假村合作營造星空旅遊環境，成為旅遊特色，近日再和枋寮鄉6家民宿和休閒農場組成的共學品牌「枋學趣」合作，開辦觀星導覽人才初階認證課程， 26位學員許諾成為屏東暗空保護的力量，推出具差異化且具國際吸引力的「農漁牧Ｘ星空旅遊」特色遊程。

屏東縣天文協會理事黃耀寬說，國際星野村近年致力發展星空旅遊，知名的日本岡山縣美星町、長野縣阿智村或紐西蘭南島蒂卡波(Tekapo)小鎮，都有台灣旅行社發展出成熟的星空旅遊產品，像日本北海道看不到南十字星，澳洲紐西蘭看不到北十字星，屏東只要好好努力，改善夜間光源，培訓導覽解說員，有機會與國際星野村結盟，且南北半球通吃，能吸引更多天文迷來。

他說，屏東縣內許多場域具低光害特色，更是台灣西部平原，最優質的觀賞銀河與追流星雨場域，是成為亞太國中小學的海外研學首選，屏東大枋寮地區在農漁大縣的優勢下，「農林漁牧Ｘ星空旅遊」遊程極具吸引力；透過專業訓練課程，針對國內外國中小研學市場，以科普教育為底蘊，搭配幽默風趣的導覽內容和解說技巧，在後疫情時代，可望開啟旅遊新商機。

枋寮鄉蘭欣辣汗花果休閒農場創辦人戴輝榮說，去年在農委會「因應疫情－區域特色農遊創新商品獎勵共學試辦計畫」支持下，大枋寮地區6個農漁品牌組成共學品牌「枋學趣」，在產業優勢上開辦觀星在內的系列課程，提升導覽解說與創新能力。大漢山休閒農場創辦人周再呈說，農漁林牧暨旅宿品牌透過專業培訓，除開啟星空旅遊商機，也留一片壯麗的銀河與數算璀璨流星雨的童年給孩子。

屏東縣天文協會說，縣府在貓鼻頭、滿州鄉和原鄉部落禮納里辦星空吶喊和跨年觀星活動，是屏東縣兩大天文主題活動；星空不用花太多資源開發，只要把路燈加燈罩就可看到顯著改善，對照台灣光害地圖與空氣品質地圖，屏南和原鄉有機會成為台灣西部平地最佳觀星場域，樂見枋寮地區投入星空旅遊與天文教育，盼全面升級星野燈作為台灣新的觀星品牌，帶動更多業者跟進。