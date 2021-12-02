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三井LaLaport傳進駐鳳山 陳其邁樂見潛力廠商投資

中央社 / 高雄2日電

三井LaLaport傳將進駐鳳山，高雄市長陳其邁今天說，市府有掌握廠商投資計畫，發展衛武營周邊商務觀光休閒產業，是市府鳳山中城計畫一部分，樂見有潛力、跨國廠商來深耕高雄。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」昨天率先指出三井LaLaport將進駐鳳山，根據經濟部商業司商工登記公示資料顯示，日商三井集團成立「三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司」已於11月30日核准，經營項目包括餐館、百貨、超級市場等。

臉書粉專「高雄好過日」昨天也發文指出，三井進駐地點可能是位於鳳山西站國泰重劃區，目前正由台糖進行土地招標設定地上權招標案，不過標案12月7日早上10時才開標，消息仍無法百分百確定，但可能性極高。

「高雄好過日」表示，今年5月市府經發局長曾拜會台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗，當時就提到三井集團投資高雄案，今年底、明年初可以看到成果。而這塊土地今年8月也變更為商二土地，一般認為就是要改善對商場招商條件。

「高雄好過日」指出，目前三井集團在台灣的商場投資共5處，三井Outlet林口、台中港Outlet已開幕，三井Outlet台南明年開幕；而LaLaport南港和台中也將於明年陸續開幕。原本預料三井將會在高雄興建Outlet，若改為LaLaport，專賣店種類也更多元。

對此，陳其邁上午在議會接受媒體聯訪表示，市府知道哪些廠商有投資計畫，但土地是台糖的，還是要尊重台糖的選商結果。

陳其邁說，市府推動鳳山中城計畫，以衛武營周邊開發為主，除了衛武營是藝文聚落，周邊商務觀光休閒規劃，也是鳳山中城計畫的一部分，所以市府樂見有潛力廠商，尤其是跨國或願意深耕高雄、看好高雄的企業來高雄投資。

衛武營 陳其邁 台南

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