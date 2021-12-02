近200年中藥房胡椒夯 窺見金門人文風景

金門有家近200年的存德中藥房，所販售的胡椒粉因獨特香氣，是在地廣東粥不可或缺一味；而存德藥房早年在僑匯上所扮演的角色，為金門留下精彩歷史篇章，成了人文風景一隅。

金門存德中藥房負責人顏及人接受媒體聯訪時表示，他的高祖顏子綮於清道光13年（1832年）來到後浦創立這間藥店。店裡的胡椒粒來自馬來西亞，獨特香氣是其他地方無法相比，且存德的胡椒粉沒有添加物，香氣純正到位。

顏及人說，胡椒粒是中醫藥材，無論是單獨服用或搭配茴香等藥材，有暖胃功效，對易畏寒體質人士有幫助；由於香氣特別，許多人把它拿來入菜，成了調味料，炒菜煮湯有提味作用；而金門知名的廣東粥，只要灑上一點他們的胡椒粉，更有畫龍點睛效果。

除了販售中藥，在民國38年之前，存德藥房還身兼金門幾家提供僑匯服務的「民信局」角色。文史工作者指出，民信局是19世紀初盛行在中國長江兩岸一帶，後來逐步擴展到全中國的一種私營機構，主要在傳遞民間書信、物品，同時經辦匯兌業務。

顏及人說，清末民初，金門生活艱苦，不少鄉親下南洋討生活，若有幸賺得一筆錢，很多人會透過存德藥房的船隻載運信件、物品或匯錢給家鄉親人。

水頭聚落內金水國小僑鄉文化展示空間內設有存德藥房的模型，解說員通常都會講述「阿秀巧認奇信」的故事，讓遊客聽得津津有味，說明了存德藥房為金門留下的歷史篇章。

不過，顏及人說，時代變遷，藥房後來停止經營僑匯業務，回歸中藥老本行。到明年，存德藥房創立就滿190年了，顏及人指著店裡的招牌說，「從有這間店，就有這個招牌」，現在是鎮店之寶；而藥房裡閃著黑亮光澤的檜木藥箱，保存到現在，從未遭到蟲蛀。

因為存德的悠久歷史，尤其地處古蹟林立的後浦老街，不少人慕名而來，存德儼然成了金門另類人文風景。在地民眾李城恩常帶著朋友到這買些胡椒粉、五香粉或滷包。他說，除了買藥食材，透過這間藥房，還可以回顧金門的歷史。