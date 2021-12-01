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到屏東賞燈 還可在火車站施打疫苗隨到隨打

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影

新型非洲變種病毒Omicron來勢洶洶，新一波的傳染威脅在許多國家延燒，農曆春節將到來，返鄉過節人潮南來北往，恐提高社區感染風險。屏東縣政府呼籲民眾儘早接受疫苗施打，為提高疫苗施打可近性，衛生局即日起到12月5日，下午4點到7點，在台鐵屏東站設置疫苗施打，縣內兩大百貨公司，太平洋百貨、環球購物中心也在12月1日到5日，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約。

縣府衛生局指出，11月30日首日在火車站開放施打疫苗，就有90人施打。今起開放在百貨公司施打疫苗。33歲林小姐看到縣長潘孟安臉書發文疫苗施打資訊，剛好到太平洋買東西，買完東西後，就來打疫苗，林小姐說，她第一劑施打AZ疫苗，第二劑混打莫德納疫苗，在百貨公司施打很方便，免預約。

21歲潘先生也是在縣長臉書看到百貨公司打疫苗資訊，剛好家住附近，就來打疫苗，他是施打第一劑。

衛生局指出，不論打第一劑還是滿4周第二劑，或第一劑AZ滿8周混打莫德納，都可以隨到隨打；除針對學生及上班族群在屏東火車站設站外，潮州火車站也在接洽安排。針對社區民眾與家樂福、太平洋百貨、環球百貨合作，12月4星期六下午1點到5點在家樂福新屏店，12月6日星期一下午3點到8點在家樂福仁愛店。12月1日至5日下午5點到8點分別在環球百貨及太平洋百貨，提供莫德納疫苗的施打服務。提醒民眾帶健保卡，第二劑帶黃卡。

衛生局長施丞貴說，感謝屏東火車站、家樂福、環球百貨及太平洋百貨對縣府疫苗政策的支持。新型非洲變種病毒Omicron國際間逐漸蔓延，在許多國家都已出現確診，國人切不可輕忽，呼籲民眾儘早完成疫苗施打，產生抗體以提升保護力，日常生活中做好防疫措施。

屏東縣府衛生局昨起到12月5日，下午4點到7點，在台鐵屏東站設置疫苗施打，昨天首日有90人施打。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣府衛生局昨起到12月5日，下午4點到7點，在台鐵屏東站設置疫苗施打，昨天首日有90人施打。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影
屏東縣政府為提高疫苗施打可近性，民眾在12月1日到5日可到太平洋百貨、環球購物心，傍晚5點到晚間8點提供疫苗施打，隨到隨打，免預約，圖為在太平洋百貨施打情況。記者劉星君／攝影

莫德納疫苗 衛生局 屏東縣政府

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