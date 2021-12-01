港都會順發3C辦公益路跑 結餘款捐贈偏鄉12校

高雄港都上市櫃企業家協會與順發3C將公益路跑結餘款75萬零690元，全數捐給高雄市桃源、那瑪夏與茂林區等偏遠地區12所國中小，幫助弱勢學生向學，嘉惠668名學生。高雄市長陳其邁今天在市政會議上代表受贈捐款，並頒發感謝狀謝謝港都會、順發3C讓愛深入高雄市偏鄉。

港都會與公益型企業順發3C，今年4月18日在世運主場館舉辦「RUN FOR FUTURE 順發X港都會第二屆公益路跑」活動，秉持「為下一代跑出新未來」公益運動宗旨，當天號召三千位路跑愛好、公益支持者參與，由30多位上市櫃企業董座與議員領跑，共同為弱勢學童的教育需求發聲。

第二屆公益路跑活動，仍持續將活動結餘款捐贈高雄市偏鄉學校，今年受惠學校較上屆增加一所，共有12所學校，持續幫助弱勢學生就學資源。高雄市政府將把捐款運用於偏鄉學校學生學習、相關的教學教材、設備上，預計於12月陸續撥款到校。

陳其邁市長感謝港都會、順發3C奉獻愛心，拋磚引玉影響更多民間企業一起做公益，也為偏鄉學生教育盡一份心力，幫助偏鄉學校孩子學習不落後，也讓學習更具效益。