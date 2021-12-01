快訊

獨／菱傳媒剛上線 徐中雄閃辭董事長

台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

港都會順發3C辦公益路跑 結餘款捐贈偏鄉12校

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄港都上市櫃企業家協會與順發3C將公益路跑結餘款75萬零690元，全數捐給高雄市桃源、那瑪夏與茂林區等偏遠地區12所國中小，幫助弱勢學生向學。圖／高雄市教育局提供
高雄港都上市櫃企業家協會與順發3C將公益路跑結餘款75萬零690元，全數捐給高雄市桃源、那瑪夏與茂林區等偏遠地區12所國中小，幫助弱勢學生向學。圖／高雄市教育局提供

高雄港都上市櫃企業家協會與順發3C將公益路跑結餘款75萬零690元，全數捐給高雄市桃源、那瑪夏與茂林區等偏遠地區12所國中小，幫助弱勢學生向學，嘉惠668名學生。高雄市長陳其邁今天在市政會議上代表受贈捐款，並頒發感謝狀謝謝港都會、順發3C讓愛深入高雄市偏鄉。

港都會與公益型企業順發3C，今年4月18日在世運主場館舉辦「RUN FOR FUTURE 順發X港都會第二屆公益路跑」活動，秉持「為下一代跑出新未來」公益運動宗旨，當天號召三千位路跑愛好、公益支持者參與，由30多位上市櫃企業董座與議員領跑，共同為弱勢學童的教育需求發聲。

第二屆公益路跑活動，仍持續將活動結餘款捐贈高雄市偏鄉學校，今年受惠學校較上屆增加一所，共有12所學校，持續幫助弱勢學生就學資源。高雄市政府將把捐款運用於偏鄉學校學生學習、相關的教學教材、設備上，預計於12月陸續撥款到校。

陳其邁市長感謝港都會、順發3C奉獻愛心，拋磚引玉影響更多民間企業一起做公益，也為偏鄉學生教育盡一份心力，幫助偏鄉學校孩子學習不落後，也讓學習更具效益。

「2021 RUN FOR FUTURE 第二屆公益路跑活動」來自許多組織、企業，並以不同形式參與、協辦與贊助，包括港都科技三三會、萬潤科技、世德工業、世豐螺絲、漢來美食、世鎧精密、南六企業、三發地產、財團法人瑞儀教育基金會、五福旅行社、義大世界、奇鋐科技、天正國際精密機械、鈦昇科技、元山科技工業、台虹科技、大綜電腦系統、強茂集團、欣巴巴事業、加高電子、榮剛材料科技、堃霖空調、寶雅國際、台境企業、哈瑪星科技、薈智創新科技、高都汽車、雷科股份有限公司 、新竹物流、金洲海洋科技、寶捷實業、燁輝企業、華宏新技、環國建設開發、大通電子、上曜開發科技、太普高、力煒奈米科技、中央投資、健茂生物科技、勤凱科技、中立雲網通科技、有益鋼鐵、環國建設、趙天麟立委、陳忠吏、李雅芬議員、黃柏霖議員、撒隆巴斯、得意中華、古宝無患子、新力活–X’life、O’right歐萊德等。

港都會與順發3C致贈捐款，高雄市長陳其邁（右三）代表受贈並頒發感謝狀。圖／高雄市教育局提供
港都會與順發3C致贈捐款，高雄市長陳其邁（右三）代表受贈並頒發感謝狀。圖／高雄市教育局提供
順發3C董事長吳錦昌（中）與港都會副會長黃清山（左）致贈捐款，高雄市長陳其邁（右）代表受贈並頒發感謝狀。圖／高雄市教育局提供
順發3C董事長吳錦昌（中）與港都會副會長黃清山（左）致贈捐款，高雄市長陳其邁（右）代表受贈並頒發感謝狀。圖／高雄市教育局提供

偏鄉學校 路跑 高雄市

延伸閱讀

因應春節防疫 陳其邁籲返台市民在防疫旅館住滿14天

公投宣講戰力爆發？！ 高金素梅連3天網路聲量勝陳其邁

迎接跨年和燈會 高雄擬加碼規劃振興方案

高雄商圈夜市券夯 陳其邁：跨年考慮加碼

相關新聞

到屏東賞燈 還可在火車站施打疫苗隨到隨打

新型非洲變種病毒Omicron來勢洶洶，新一波的傳染威脅在許多國家延燒，農曆春節將到來，返鄉過節人潮南來北往，恐提高社區...

衛武營三連棟舊營舍改造 南風劇團明年將率先進駐

高雄衛武營從新兵訓練營區蛻變成國家級藝術殿堂，園區內老舊營舍持續活化中，高市副市長林欽榮今天中午前往視察整修情形，指市府...

屏東霧台哈尤溪今起預約 縣府澄清未開放單車、步行

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落哈尤溪七彩岩壁，是每年估水期限定版秘境，今年接連爆發超收、...

高雄5立委籲快設公廣南部台 文化部：積極爭取預算中

爭取公廣南部台設在高雄，民進黨高雄立委賴瑞隆、許智傑、管碧玲、趙天麟、劉世芳等人今在立法院開記者會呼籲，文化部應儘速落實...

高雄勞工大學開放報名 22門新課程學彩妝料理剖析案例

高雄市勞工局表示，高雄市勞工大學第45期從12月4日至17日受理報名，共開設139門課程。這期有22門新開課程，包括勞動...

卡哇伊斗笠人文導覽地圖 成高雄彌陀新打卡景點

高雄市彌陀區南安國小校園前，設置了大型「彌陀人文導覽地圖」，就像一個大型斗笠的裝置藝術，造型非常可愛，還有國語、閩南語、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。