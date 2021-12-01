港都會順發3C辦公益路跑 結餘款捐贈偏鄉12校
高雄港都上市櫃企業家協會與順發3C將公益路跑結餘款75萬零690元，全數捐給高雄市桃源、那瑪夏與茂林區等偏遠地區12所國中小，幫助弱勢學生向學，嘉惠668名學生。高雄市長陳其邁今天在市政會議上代表受贈捐款，並頒發感謝狀謝謝港都會、順發3C讓愛深入高雄市偏鄉。
港都會與公益型企業順發3C，今年4月18日在世運主場館舉辦「RUN FOR FUTURE 順發X港都會第二屆公益路跑」活動，秉持「為下一代跑出新未來」公益運動宗旨，當天號召三千位路跑愛好、公益支持者參與，由30多位上市櫃企業董座與議員領跑，共同為弱勢學童的教育需求發聲。
第二屆公益路跑活動，仍持續將活動結餘款捐贈高雄市偏鄉學校，今年受惠學校較上屆增加一所，共有12所學校，持續幫助弱勢學生就學資源。高雄市政府將把捐款運用於偏鄉學校學生學習、相關的教學教材、設備上，預計於12月陸續撥款到校。
陳其邁市長感謝港都會、順發3C奉獻愛心，拋磚引玉影響更多民間企業一起做公益，也為偏鄉學生教育盡一份心力，幫助偏鄉學校孩子學習不落後，也讓學習更具效益。
「2021 RUN FOR FUTURE 第二屆公益路跑活動」來自許多組織、企業，並以不同形式參與、協辦與贊助，包括港都科技三三會、萬潤科技、世德工業、世豐螺絲、漢來美食、世鎧精密、南六企業、三發地產、財團法人瑞儀教育基金會、五福旅行社、義大世界、奇鋐科技、天正國際精密機械、鈦昇科技、元山科技工業、台虹科技、大綜電腦系統、強茂集團、欣巴巴事業、加高電子、榮剛材料科技、堃霖空調、寶雅國際、台境企業、哈瑪星科技、薈智創新科技、高都汽車、雷科股份有限公司 、新竹物流、金洲海洋科技、寶捷實業、燁輝企業、華宏新技、環國建設開發、大通電子、上曜開發科技、太普高、力煒奈米科技、中央投資、健茂生物科技、勤凱科技、中立雲網通科技、有益鋼鐵、環國建設、趙天麟立委、陳忠吏、李雅芬議員、黃柏霖議員、撒隆巴斯、得意中華、古宝無患子、新力活–X’life、O’right歐萊德等。
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