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澎湖消防局獲贈2部救護車 將配置白沙、鳥嶼分隊

中央社 / 澎湖縣1日電

國內2家國際股份有限公司今天捐贈2部救護車澎湖縣政府消防局，將分別配置於白沙分隊及鳥嶼分隊。澎湖縣長賴峰偉表示，感謝企業與鄉親愛心，讓民眾生命及健康獲更大保障。

這項捐贈澎湖縣政府消防局「一般型救護車」及「離島型救護車」，造價新台幣278萬元及150萬元，今天下午由「肯特雅」公司負責人洪美惠及「天麗生技」公司顧問劉明龍2人代表捐贈，賴峰偉受贈並致贈感謝狀，副議長陳雙全及捐贈人親友代表在場見證。

賴峰偉表示，感謝國內知名企業與澎湖旅外鄉親的愛心，先後捐贈多輛救護車給消防局，讓消防局在緊急救護工作，得以順利的執行，及時救援，民眾的生命及健康獲得更大保障。

洪美惠本身是澎湖白沙人，經營國際貿易事業有成，心繫家鄉，以父親洪應茂之名義捐贈1輛救護車，劉明龍則是在人生困頓時，遇到洪美惠的公司協助，才有今日成就，秉持「取之於社會、用之於社會」的初心，捐贈離島型救護車1輛盼回饋社會。

澎湖消防局表示，消防局今年在企業家及善心人士的愛心，共獲贈5輛救護車、自動心肺復甦器、12導程心電圖及自動體外去顫電擊器（AED）各1具及防疫物資1批，總價值近1850萬元。

澎湖消防局統計指出，澎湖去年的救護勤務達4691件，急救人數4625人，平均1天出勤救護約11件、10.5人。

澎湖 救護車 愛心

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