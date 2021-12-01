哈尤溪不開放步行及自行車被批 屏府：安全考量

屏東縣霧台鄉哈尤溪今天起接受線上預約，縣長潘孟安在臉書PO出報名資訊，被民眾批評哈尤溪不開放步行及自行車進入，是縣府縱容霧台鄉劃地為王；縣府澄清是為安全考量。

位於屏東縣霧台鄉大武村的哈尤溪因美麗七彩岩壁被遊客視為秘境，近年景點網上爆紅後，經常發生遊客意外事件，霧台鄉公所去年劃設「屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區」納入管理。

但今年3月爆發超收亂象、4月下旬發生遊客搭接駁車車輛翻覆，造成6人受傷，縣府因而成立督導小組、從人員、車輛、救護與管理全面檢討，歷時半年，12月1日起採線上預約，明年元月起開放遊程。

潘孟安11月29日在臉書（Facebook）PO出報名資訊，並表示，這座秘境是枯水期限定，更有「雲豹之湯」美稱，沿途冷泉、溫泉還有七彩繽紛岩壁，「會讓你感覺進入另一個星球」。但有民眾留言反映，哈尤溪不開放步行及自行車進入是「縣府縱容霧台鄉劃地為王」、「強收過路費」，且載客四輪傳動車反而造成河床及生態破壞。

縣府今天發出新聞稿澄清留言指控並非事實。對於哈尤溪目前不開放步行及自行車進入，交通旅遊處說明，出於安全考量，因到哈尤溪七彩岩壁路途險峻，河道路況可能因天候改變，且沒有手機訊號，民眾自行進入容易因路況不熟悉發生意外，無法及時救援。

縣府表示，霧台鄉公所及大武社區發展協會合作推出的遊程都依規定為旅客辦理保險，交通接駁車輛都配有無線電、醫療備品、逃生錘及滅火器，遊程期間沿途設有定點導覽人員配戴衛星電話以即時反應突發狀況，部分需步行路段也要求旅客配戴安全裝備，並由受訓合格的溯溪教練陪同。

交旅處指出，今年5月起針對車輛接駁安全性及緊急事故應變能力等項目進行加強輔導，大武社區遊程工作人員計有33人取得初級救護技術員（EMTⅠ）認證資格，這些措施都是為提升遊程品質及保障旅客安全。

另外，自然人文生態景觀區還沒劃設前，常有業者收費不透明、無牌照行駛、旅客消費糾紛求訴無門、假日交通混亂等亂象，縣府希望透過景觀區劃設，總量管制遊客，導入公部門與當地社區共營概念，逐步建立管理制度，在觀光旅遊、保障當地居民就業機會及降低生態環境衝擊等方面取得平衡。

至於「是否開放步行及自行車進入哈尤溪」，交旅處將參考旭海觀音鼻保留區阿塱壹古道案例，納入自然人文生態景觀區經營管理會議，邀請相關單位及專家學者研議，評估可行性及安全性，滾動式調整經營管理模式。