金門絃樂深耕計畫絃樂團精彩演出 大受民眾歡迎
成立於民國105年的金門縣絃樂深耕計畫絃樂團，是整合全縣絃樂學生而設立的跨校際全縣性絃樂團，該樂團日前在陳景蘭洋樓廣場進行了一場精采動人的音樂演出，在微涼的和風、溫煦的陽光與洋樓的映襯下，現場座無虛席，掌聲不絕耳。
金門縣絃樂深耕計畫絃樂團配合縣府教育處的管絃樂深耕計畫執行，匯集縣內與台籍絃樂師資及地區絃樂學生籌組成團，由地區「管絃樂推展中心學校」中正國小統籌執行推展。
初期由陳怡潔老師擔任指揮，109年度起改組擴編，由董皓雲老師擔任策畫人及指揮，達成小、中、大、低音提琴四種樂器五個聲部的完整編制。目前團員45人，上課方式採合奏、分部練習、小組練習三種方式進行。
並依學生程度分B、 C兩團：B團為進階團，分小提琴一部、小提琴二部、中提琴、大提琴、低音提琴五個聲部，由指揮帶領合奏，各分部老師協助指導。
日前的演出，由B團帶來兩首絃樂大合奏曲:卡門組曲和風中奇緣，為整場演出揭開序幕，接著由初階的C團帶來小星星變奏曲和小蜜蜂兩首小提琴齊奏。最後再由B團帶來「櫻桃小丸子」 「哆啦A夢」和「名偵探柯南」三首膾炙人口的卡通配樂，熱情又活力十足的演奏帶動音樂會的高潮，也為整場演出劃下圓滿的句點。
不少現場聆聽的民眾都說，很高興看到金門有如此夠水準的絃樂團，也鼓勵學生們要好好學習，未來可以前進到國家級劇院進行演出。
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