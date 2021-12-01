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金門絃樂深耕計畫絃樂團精彩演出 大受民眾歡迎

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣絃樂深耕計畫絃樂團，整合全縣絃樂學生進行精彩演出。圖／讀者提供
金門縣絃樂深耕計畫絃樂團，整合全縣絃樂學生進行精彩演出。圖／讀者提供

成立於民國105年的金門縣絃樂深耕計畫絃樂團，是整合全縣絃樂學生而設立的跨校際全縣性絃樂團，該樂團日前在陳景蘭洋樓廣場進行了一場精采動人的音樂演出，在微涼的和風、溫煦的陽光與洋樓的映襯下，現場座無虛席，掌聲不絕耳。

金門縣絃樂深耕計畫絃樂團配合縣府教育處的管絃樂深耕計畫執行，匯集縣內與台籍絃樂師資及地區絃樂學生籌組成團，由地區「管絃樂推展中心學校」中正國小統籌執行推展。

初期由陳怡潔老師擔任指揮，109年度起改組擴編，由董皓雲老師擔任策畫人及指揮，達成小、中、大、低音提琴四種樂器五個聲部的完整編制。目前團員45人，上課方式採合奏、分部練習、小組練習三種方式進行。

並依學生程度分B、 C兩團：B團為進階團，分小提琴一部、小提琴二部、中提琴、大提琴、低音提琴五個聲部，由指揮帶領合奏，各分部老師協助指導。

日前的演出，由B團帶來兩首絃樂大合奏曲:卡門組曲和風中奇緣，為整場演出揭開序幕，接著由初階的C團帶來小星星變奏曲和小蜜蜂兩首小提琴齊奏。最後再由B團帶來「櫻桃小丸子」 「哆啦A夢」和「名偵探柯南」三首膾炙人口的卡通配樂，熱情又活力十足的演奏帶動音樂會的高潮，也為整場演出劃下圓滿的句點。

不少現場聆聽的民眾都說，很高興看到金門有如此夠水準的絃樂團，也鼓勵學生們要好好學習，未來可以前進到國家級劇院進行演出。

金門縣絃樂深耕計畫絃樂團日前在陳景蘭洋樓廣場進行了一場精采動人的音樂演出。圖／讀者提供
金門縣絃樂深耕計畫絃樂團日前在陳景蘭洋樓廣場進行了一場精采動人的音樂演出。圖／讀者提供
金門縣絃樂深耕計畫絃樂團日前進行了一場精采動人的音樂演出，悠揚的樂聲，深深的觸動聽眾的心。圖／讀者提供
金門縣絃樂深耕計畫絃樂團日前進行了一場精采動人的音樂演出，悠揚的樂聲，深深的觸動聽眾的心。圖／讀者提供

樂團 金門 卡通

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