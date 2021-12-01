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衛武營三連棟舊營舍改造 南風劇團明年將率先進駐
高雄衛武營從新兵訓練營區蛻變成國家級藝術殿堂，園區內老舊營舍持續活化中，高市副市長林欽榮今天中午前往視察整修情形，指市府正積極推動鳳山中城計畫，鄰近衛武營這三棟連棟建築這是活化的開始。
高市工務局表示，衛武營都會公園前身為國防部衛武營新兵訓練營區，其中三連棟營舍是為了傳承歷史記憶而保留的舊營舍，每棟面積約為,108平方公尺，前年以城鎮風貌計畫完成景觀改善。目前整修中的一棟，已修繕完成屋頂木桁架，室內創作、展場、交流空間及舞蹈、劇場場地預定今年底全數完成，明年由南風劇團等藝術團隊進駐，打造成藝文工作者創作展演場館。
養工處指出，正整修中的營舍，屋頂木桁架已老舊且遭白蟻侵蝕，影響結構安全，目前除汰換老舊木料並加強基礎，也針對牆體及木構造等進行白蟻藥劑防治施作阻絕帶，並以周邊自然生態景觀結合永續綠建築理念改造。
另外兩棟則將由北藝大藝術團隊進駐，未來三連棟營舍活化改造再利用，將賦予全新的藝文友善空間，也作為藝文團體展演平台與民眾遊憩場所。
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