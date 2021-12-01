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高雄浪浪遭棍棒打傷眼 動保團體懸賞5萬緝兇

中央社 / 高雄1日電

台灣動物緊急救援小組昨天獲報高雄一隻流浪犬遭棍棒打爆眼球，救援人員以繩索垂降河床陡坡接力營救傷犬，但狗狗左眼傷勢嚴重恐面臨眼球摘除命運，組織也決定懸賞5萬元緝兇。

台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，高雄岡山大莊路靠阿公店溪鄉道，近日出現一隻白色流浪犬，被人以棍棒追打，導致左側眼球被打爆，血流滿面，怵目驚心；附近民眾多次想靠近營救，但傷犬總是與人保持距離，不易捕捉。

台灣動物緊急救援小組今天上午發布新聞稿說明，小組獲報後，大隊長倪兆成率志工及獸醫師趕往現場，以麻醉吹箭營救，但傷犬中箭後，隨即竄入草叢中，並跑下阿公店溪河道，倒臥乾涸河床；救援人員綁上安全繩，冒險垂降到河床陡坡，以接力方式終將傷犬營救上岸，載回動物醫院救治。

醫療團隊初步檢傷，傷犬約4歲，左眼球因被外力重擊凸出，大量出血，目前雖已初步清創，但因傷勢嚴重，恐仍面臨眼球摘除命運；另外傷犬腳部也有受傷，均已擦藥治療中。

此外，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台今天宣布，懸賞新台幣5萬元緝兇，虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反動物保護法行為，除呼籲民眾尊重生命外，也希望附近居民能提供線索，將虐狗惡徒繩之以法。

多名志工見狗狗滿臉流血都相當難過，呼籲「不喜歡浪浪，也請不要傷害牠們」。

獸醫師 流浪犬 器官

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