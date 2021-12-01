屏東霧台哈尤溪今起預約 縣府澄清未開放單車、步行

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落哈尤溪七彩岩壁，是每年估水期限定版秘境，今年接連爆發超收、遊客接駁車車輛翻覆，重創屏東觀光，縣府成立督導小組全面檢討。霧台鄉公所表示，今起開放線上預約。縣長潘孟安臉書11月29日貼出哈尤溪報名資訊，有民眾留言反映哈尤溪不開放步行及自行車進入是縣府縱容霧臺鄉劃地為王、破壞生態，非屬事實，屏東縣府鄭重澄清。

縣府指出，哈尤溪目前不開放步行及自行車進入是安全考量，因至哈尤溪七彩岩壁路途險峻，河道路況可能因天候改變，且無手機訊號，如民眾自行步行或騎乘單車進入，容易因對路況不熟悉發生意外，不僅無法及時求援，消防救難人員亦須借助當地部落族人協助駕駛車輛、帶路及搬運傷者才有辦法進入搜救，考量當地環境搜救不易、救護量能有限及旅客人身安全，因此不開放步行及自行車進入。

縣府指出，霧台鄉公所與大武社區發展協會合作推出遊程皆依規定為旅客辦理保險，交通接駁車輛皆配有無線電、醫療備品、逃生錘及滅火器，遊程期間沿途設有定點導覽人員配戴衛星電話以即時反應突發狀況，部分需步行路段也要求旅客配戴安全裝備，並由受訓合格的溯溪教練陪同。

縣府從今年5月起針對車輛接駁安全性及緊急事故應變能力等項目加強輔導，大武社區遊程工作人員計有33人取得初級救護技術員（EMT1）認證資格。

交旅處指出，霧台鄉自然人文生態景觀區尚未劃設前，常有當地業者收費不透明、無牌照行駛、旅客消費糾紛求訴無門、假日交通混亂等亂象，霧台鄉自然人文生態景觀區去年劃設後，是透過旅客總量管制，導入公部門與當地社區共營的概念，逐步依法規建立管理制度，在觀光旅遊、保障當地居民就業機會及降低生態環境衝擊等方面取得平衡，讓適量的旅客可以透過參加遊程，以合法、安全的方式親近原本難以抵達的景點。

是否能開放步行及自行車進入哈尤溪，縣府未來將參考旭海觀音鼻保留區阿塱壹古道案例，納入自然人文生態景觀區經營管理會議並邀請相關機關、協會及專家學者進行研議，審慎評估可行性及安全性，滾動式調整經營管理模式以建立兼顧各方期望的管理制度，但部分留言指控縣府縱容地方劃地為王及強收過路費非屬事實。