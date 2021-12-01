全台首座中心輔導水產加工 陳吉仲盼增加漁民收入

全台首座水產加值打樣中心今天揭牌成立，農委會主委陳吉仲表示，6大加工技術都將教導給漁民，讓漁民上課後申請農產品初級加工場證，之後就能將產品行銷全世界增加收入。

行政院農業委員會水產試驗所為推動水產品初級加工場管理制度，協助輔導產業分級管理，在高雄沿近海資源研究中心創立全台首座「水產加值打樣中心」，以建構水產品從生產到初級加工管理，提升水產初級加工品安全與衛生，並協助漁民穩定產銷增加收益，農委會主委陳吉仲上午也南下高雄出席揭牌典禮。

陳吉仲致詞指出，水產品長期以來產銷價格不好，但全台首座的水產加值打樣中心可以在搭配加工、冷鏈技術後賣給國內外，增加產值。中心有包括「分級」、「二去三去（去鱗、去鰓、去內臟）」、「分切（帶骨、不帶骨）」、「汆燙」、「熟成」及「乾燥」等6種加工方式，這些技術都將教導給漁民，漁民上完課後也能申請農產品初級加工場證（含水產品）。

陳吉仲說，農委會有新台幣72億元預算補助農漁民做冷鏈和加工設備，當魚產品產量過剩時，將補助漁民添購冷鏈設備，且標準盼將比照農糧設備，全部補助一半。只要農漁民申請農產品初級加工場，地方主管機關縣市政府配發執照後，產品就能行銷全世界，也能增加農漁民收入。

農委會水試所新聞稿說明，水產加值打樣中心服務宗旨是提供漁民與漁民團體使用相關加工設備和品質分析儀器，進行加工技術輔導，協助建立初級加工產品標準製程。目前優先以「汆燙（蝦、貝類）」、「熟成（一夜乾）」及「乾燥（烏魚子）」為免費打樣施作品項，及利用所配置的相關加工設備及品質分析儀器進行加工技術輔導並建立標準製程。

此外，打樣中心也提供技術諮詢服務，導入食品良好衛生規範準則（GHP）及危害分析重要管制點（HACCP）的自主管理概念，協助漁民從源頭管控風險及設立品質安全界限。漁民或漁民團體若從事水產初級加工業務，得檢具相關文件向所在地直轄市、縣（市）政府主管機關提出申請，經審查通過者，核發登記證。