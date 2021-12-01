高雄5立委籲快設公廣南部台 文化部：積極爭取預算中

爭取公廣南部台設在高雄，民進黨高雄立委賴瑞隆、許智傑、管碧玲、趙天麟、劉世芳等人今在立法院開記者會呼籲，文化部應儘速落實2006年立院決議，公廣南部台設置高雄，完善編列公廣南部製作中心經費，公視台語台優先南遷。文化部表示，目前正積極爭取預算編列，設置公廣南部台。

賴瑞隆表示，2006年立法院通過《無線電事業公股處理條例》三讀後依朝野共同決議：「公廣南部台應5年內朝向南部設台發展」。2007年行政院也成立公廣集團選址小組，開始進行選址評估，同年3月決議以高雄市台鋁舊場為設台預定地，並提出總經費41億元，完成建台後每年8億元維運經費規畫方案。但在2008年政黨輪替後，國民黨執政後拖延停止公廣南部台計畫。賴瑞隆認為，現在就是最好的時刻，文化部應落實2006年立院決議，公廣南部台落實設置高雄。

許智傑表示，公視南部台延宕這麼久，責任就在馬政府執政大力去台灣化，加速重北輕南導致南台灣一直沒有電視台，希望蔡英文總統快速重啟設立公視南部台的規畫。

管碧玲指出，2005年當時的新聞局長姚文智在《無線電視事業公股條例草案》多次朝野協商後，也達成公廣集團南遷的附帶決。高雄市政府也在陳菊積極爭取下，選址評估小組確認落腳高雄台鋁舊場。

劉世芳認為，電視現在仍是相當重要的媒體，台灣主要的電視頻道都集中在台北，無線電視台更是全部在台北。地方人如想上節目發表意見，只能舟車勞頓到台北錄影，「希望公廣集團能兌現當年的承諾，讓『南部觀點』能在媒體界有條活路可走。」

趙天麟也表示，不論是文化部還是高雄市政府都應快馬加鞭，期待在蔡總統任內能完成，讓公廣在高雄落地生根，這將是台灣南北平衡以及公共電視成為全台灣人共同公廣理念的實現。