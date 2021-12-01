疫後春節圍爐外帶年菜 五星級山珍海味
農曆春節在明年1月底，澎澎湖飯店業者今天率先推出15道的潮粵口味圍爐年菜，讓民眾在疫後的年節圍爐，可享受到五星級山珍海味等料理。
昇恆昌澎澄飯店今天舉辦「虎你呷飽過虎年」圍爐宴年菜發表會。營運部經理楊智超表示，今年國際航線受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響，但國旅市場在後疫時代商機逐漸蓬勃，期盼澎湖能再創佳績，因此今年春節圍爐年菜中特別以養生料理為主，讓民眾在疫後好好補補身體。
楊智超說，「虎你呷飽過虎年」圍爐年菜，主打潮粵口味，推出「如虎添翼饗宴」、「風潮雲星饗宴」等經典油雞、燒鴨、鹹水鴨、密汁烤叉燒等15道粵式功夫菜。
其中「紅燒極品佛跳牆」與「花膠鮑魚煲雞湯」最具年菜代表，還有「龍翔虎粵」外帶料理。業者推出圍爐團圓桌菜與年菜外帶服務，即日起至明年1月24日前預購可享優惠。
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