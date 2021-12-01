快訊

暗救豬哥兄？CNN王牌主播「無限停職」的新聞室風暴

海外國人因疫情除籍影響大 健保、納稅將從寬認定

高雄2座焚化爐拒收外縣市廢棄物 台南緊急因應

中央社 / 台南1日電

高雄市岡山、仁武2座焚化爐拒收外縣市廢棄物台南市政府環保局已規劃去化再利用、打包暫置等緊急因應處理方案，以減緩廢棄物回流的衝擊。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，目前環保局已盤點台南市2處公有掩埋場，讓廠商標租作為打包暫存一般事業廢棄物、設置廢棄物暫存場或轉運站，以協助業者彈性調度及緩衝。

環保局同時對當前2處堆置大型廢棄家具及廢樹枝等高熱質廢棄物掩埋場，著手辦理破碎再利用，以作為固態衍生燃料（SRF），以增加掩埋場使用空間，提升緩衝應變效能。

另外，環保局也將積極向環保署爭取經費，辦理掩埋場活化工程，以增加掩埋場使用空間，並持續推動更新爐，有效增加台南市焚化爐處理量能。

環保局表示，台南市城西及永康焚化廠每年共協助企業、廠商等處理約9萬5000公噸事業廢棄物，但這2座焚化廠已老舊，處理量能不足，無多餘量處理更多事業廢棄物，掩埋場也趨於飽和，只能勉強因應緊急狀況。

環保局指出，環保局積極輔導民間業者提升處理事業廢棄物量能，台南今年新增1家處理廠及17家再利用機構，每天共增加596公噸處理量能。此外，台南科學園區、台南科技工業區及柳營科技園區也規劃辦理，預估每天將可增加433公噸事業廢棄物處理量能。

環保局長謝世傑表示，因應台南市垃圾處理量能不足及事業廢棄物回流等問題，環保局正透過辦理強制分類稽查、源頭減量、掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、垃圾機械分選廠、城西焚化廠整改延役及興建更新爐等，以降低台南市垃圾及事業廢棄物處理壓力。

廢棄物 台南

延伸閱讀

南投取締露天燒稻草 增設煙霧辨識系統自動蒐證

廢棄物之亂！高市減燒 台南盤點掩埋場緊急因應

彰化市清潔隊隊員涉收賄賂 2人交保

台東環保局強化取締噪音車輛 2個月稽查4609輛

相關新聞

屏東霧台哈尤溪今起預約 縣府澄清未開放單車、步行

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部落哈尤溪七彩岩壁，是每年估水期限定版秘境，今年接連爆發超收、...

高雄5立委籲快設公廣南部台 文化部：積極爭取預算中

爭取公廣南部台設在高雄，民進黨高雄立委賴瑞隆、許智傑、管碧玲、趙天麟、劉世芳等人今在立法院開記者會呼籲，文化部應儘速落實...

高雄勞工大學開放報名 22門新課程學彩妝料理剖析案例

高雄市勞工局表示，高雄市勞工大學第45期從12月4日至17日受理報名，共開設139門課程。這期有22門新開課程，包括勞動...

卡哇伊斗笠人文導覽地圖 成高雄彌陀新打卡景點

高雄市彌陀區南安國小校園前，設置了大型「彌陀人文導覽地圖」，就像一個大型斗笠的裝置藝術，造型非常可愛，還有國語、閩南語、...

高市警全面改電子巡簽 員警盼水牛伯斥警別重演

高雄市政府警察局今天起，員警巡邏全面改用電子巡簽系統。高雄市警局表示，採用「NFC TAG晶片」感應電子巡簽系統，可結合...

石斑魚銷陸受阻 陳吉仲指會全力分散「一中市場」

兩岸ECFA(經濟合作架構協議)猶在，但近年國產石斑魚市場前進大陸卻受阻，農委會主委陳吉仲今早對此表示，石斑魚外銷受阻主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。