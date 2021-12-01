高雄2座焚化爐拒收外縣市廢棄物 台南緊急因應

高雄市岡山、仁武2座焚化爐拒收外縣市廢棄物，台南市政府環保局已規劃去化再利用、打包暫置等緊急因應處理方案，以減緩廢棄物回流的衝擊。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，目前環保局已盤點台南市2處公有掩埋場，讓廠商標租作為打包暫存一般事業廢棄物、設置廢棄物暫存場或轉運站，以協助業者彈性調度及緩衝。

環保局同時對當前2處堆置大型廢棄家具及廢樹枝等高熱質廢棄物掩埋場，著手辦理破碎再利用，以作為固態衍生燃料（SRF），以增加掩埋場使用空間，提升緩衝應變效能。

另外，環保局也將積極向環保署爭取經費，辦理掩埋場活化工程，以增加掩埋場使用空間，並持續推動更新爐，有效增加台南市焚化爐處理量能。

環保局表示，台南市城西及永康焚化廠每年共協助企業、廠商等處理約9萬5000公噸事業廢棄物，但這2座焚化廠已老舊，處理量能不足，無多餘量處理更多事業廢棄物，掩埋場也趨於飽和，只能勉強因應緊急狀況。

環保局指出，環保局積極輔導民間業者提升處理事業廢棄物量能，台南今年新增1家處理廠及17家再利用機構，每天共增加596公噸處理量能。此外，台南科學園區、台南科技工業區及柳營科技園區也規劃辦理，預估每天將可增加433公噸事業廢棄物處理量能。

環保局長謝世傑表示，因應台南市垃圾處理量能不足及事業廢棄物回流等問題，環保局正透過辦理強制分類稽查、源頭減量、掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、垃圾機械分選廠、城西焚化廠整改延役及興建更新爐等，以降低台南市垃圾及事業廢棄物處理壓力。