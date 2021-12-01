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高雄勞工大學開放報名 22門新課程學彩妝料理剖析案例

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工大學開設許多課程，讓學員培養專長、紓壓身心。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工大學開設許多課程，讓學員培養專長、紓壓身心。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局表示，高雄市勞工大學第45期從12月4日至17日受理報名，共開設139門課程。這期有22門新開課程，包括勞動實務案例研析、個人形象彩妝造型、哈達瑜珈、經典調酒等，讓勞工朋友培養專長、紓壓身心。

高雄市勞工局表示，勞工大學這期開課包含勞動法令、工作技藝、時尚技能、休閒育樂及生活應用等5大類，開課地點除了前鎮區勞工局及獅甲會館、鳥松區訓練就業中心、鳳山區鳳山地方文化館等據點，為使北高雄民眾也能就近學習與參與，也在楠梓區聯合活動中心、油廠基督教會、岡山區就業服務站、岡山區和平國小開課。

「勞動實務案例研析（上）」課程，只要到課時數達80%以上，就能取得結業證書並退還保證金。工作技藝類有「個人形象彩妝造型班」、「生活彩妝玩美造型設計」、「最夯時尚指甲彩繪」、「美甲彩繪DIY」、「美睫初階班」、「開運無痛挽面技藝傳承」等系列課程，幫學員創造美麗及自信。

「電腦簡報製作技能PowerPoint TQC證照班」教學員運用動畫及多媒體製作生動活潑的簡報，輔導TQC技能考照又能增加就業競爭力；「小本創業速成班」教授小本創業須具備的條件及各項準備工作，並協助擬定簡單的小本經營計畫書；「經典調酒」可認識六大基酒的特性與風味，變奏出屬於自己的經典特調。

「竹笛演奏技法」與「現代尺八研究班」，透過老師深入淺出的教學，學習竹笛及尺八傳統樂器的歷史與文化；「哈達瑜珈」整合身心靈，並調整體態；「創意美食料理DIY」分享如何選擇天然食材，以高纖、低熱量的簡單烹調方式，製作出兼具創意與營養的養生料理。「樂活禪繞畫」簡單易學，讓人放鬆紓壓，沒有繪畫基礎的人也可以來學；「手工皂與居家生活小品」於手工皂有初步認識後，進而體驗親自打皂的樂趣；「毛線編織樂」教授各式花樣織法，手作專屬幸福感；「漢字書法」、「書法樂學班」從正確執筆開始施以基本筆法練習寫作。更多課程資訊，可上勞工大學網站查詢https://college.kcg.gov.tw/，或洽07-3328110分機322。

高雄市勞工大學開設許多課程，讓學員培養專長、紓壓身心。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工大學開設許多課程，讓學員培養專長、紓壓身心。圖／高雄市勞工局提供

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