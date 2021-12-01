台積電中油高煉廠設廠 高市加快整治防2次污染

台積電赴中油高煉廠舊址投資設廠，高市府加快土污整治。國民黨高市議員黃紹庭擔憂整治急就章，恐導致土壤中致癌物苯造成2次污染。環保局強調，會監測、監督，目前數值正常。

環保局長張瑞琿今天議會答詢表示，整治資料經整理後，11月底已上網，在中油高煉廠舊址也設監測站、9個感測器、1部監測車，每天派員進場監督，確保空品正常，目前場址周界監測仍正常，若發現異常值，會查找原因並進行防治。

高雄市長陳其邁答詢也表示，土壤和地下水分開解除列管。即土壤先挖除，讓廠址乾淨後就可使用土地；地下水則繼續整治，在地下水整治完成前，先禁用地下水。

另外，黃紹庭質詢也呼籲市府應向晶片大廠聯發科招手，讓高雄成為IC設計軟體發展城市。陳其邁答詢說，高雄必須先營造好的半導體生態系，從封裝、製造到IC設計，一步步吸引IC設計大廠來高雄投資，需要一點時間醞釀、部署，還有努力空間。

黃紹庭今天質詢指出，中油高雄煉油廠污染整治計畫占地176公頃，是全國史上最大污染場址，有包括苯、甲苯等致癌物存在，原本中油要花17年整治，現在縮短為2、3年，令人擔心整治只是「政治性過場」，缺乏科學專業考量。

黃紹庭說，中油土地要交給台積電，包括整治、解除列管、環評、變更使用等步驟，要短期間內完成「會不會太不科學？」就像懷胎10月，卻要6個月就生。

黃紹庭質疑，土壤有苯等致癌物，一挖土，恐怕隨氣體溢散，造成2度污染，「不要還沒得到台積電好處，居民先呼吸到污染空氣」，市府必須做好環境監控，並將資料公布上網。另除了土壤整治，還有更困難的地下水整治問題都必須完成。

依環保局資料，台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠（中油高煉廠）廠內區域發現污染多年，民國104年11月停工後設備陸續拆除，拆除過程以現地污染整治工法為主（如土壤抽注氣系統、現地化學氧化法、發現浮油回收進行回收等），中油公司原規劃分階段於122年始完成污染改善。

高市府加速推動土壤及地下水污染場址改善工作，與中油簽訂「高雄煉油廠場區土壤及地下水污染場址改善工作行政契約書」，期於112年底提早完成整治，達成中油高煉廠解除列管、活化土地目標。因應整治過程工程可能衍生二次污染環境議題，建立環境監測專區網站，定期公布高煉廠污染改善期間各類環境監測數值，確保降低整治對環境衝擊。