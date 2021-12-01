「捷克在屏東」 藝文饗宴洋溢歷史人文情懷

由捷克經濟文化辦事處與屏東縣政府合辦的「捷克在屏東」活動今天起至5日登場，透過古典音樂會、電影免費欣賞及捷克書籍專區，讓國人認識捷克文化，展現捷克深厚藝文底蘊。

屏東縣政府今天新聞稿表示，捷克經濟及文化發展蓬勃，歷史上經歷不同族群分分合合，成為藝術家創作元素。這次「捷克在屏東」播映電影Charlatan（中文片名：秘藥），由波蘭名導阿格涅斯卡霍蘭執導。依捷克辦事處資料，全片概述捷克現代歷史，包括納粹時代和共產主義時代的兩個專制政權時代；且電影由捷克共和國、愛爾蘭、波蘭和斯洛伐克等4個歐盟國家聯合製作，是更廣泛介紹歐洲歷史背景一個很好例子。

「秘藥」曾獲歐洲電影獎提名等多項國際榮譽肯定。捷克辦事處推薦，無論是從電影藝術角度，還是從故事本身角度，都是部值得欣賞好電影。

捷克辦事處同時捐贈110本書籍，在屏東總圖設立「捷克專區」，其中包含中文與捷克語的文學和兒童繪本，囊括捷克多位知名文學家創作；另有久居台灣的捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可系列童書，與屏東讀者分享來自捷克的文藝涵養。

其中，捷克大文豪法蘭茲．卡夫卡、米蘭．昆德拉、博胡米爾．赫拉巴爾的作品也在專區藏書之列，這3位是捷克最具代表性、也最知名作家。捷克辦事處指出，世界上每個讀者應該熟悉昆德拉和卡夫卡的作品，然而他們的大部分傑作不是在國外寫成的，就是用外語寫成，在屏東總圖裡陳列的赫拉巴爾作品則是捷克語撰寫。

捷克辦事處將安排一場新書發表會，由政治大學斯拉夫語言文學系副教授林蒔慧團隊翻譯的捷克著名故事詩集「凱蒂斯」（中文書名：花束集），這是捷克公認最偉大的童話作家卡雷爾．雅羅米爾．埃爾本的經典之作，也是自1853年出版以來世界上第一個繁體中文版本。

捷克辦事處表示，這本美麗詩集描繪捷克民族的精神圖景，由13首敘事詩和13幅精美的蛋黃蛋彩畫組成，闡述古老的關於愛與死、幸福與告白的傳說，訴說捷克傳統社會的道德與價值觀。

將於4日在屏東總圖啟用「捷克專區」，當晚及5日晚間於總圖戶外生態池廣場播映「秘藥」採免費入場，縣府歡迎民眾前往欣賞。

此外，由台北室內重奏團演出的捷克古典音樂會，其中將由貝德里希．斯美塔那（Bedrich Smetana）的歌劇「Libuse」曲目揭開序幕，這是一首非常特別的音樂，只在捷克共和國的儀式場合演奏。屏東縣政府文化處表示，這場音樂會3日晚間7時在屏東演藝廳演出。11月23日在總圖開放民眾免費索票，結果不到一天時間就全數索完，非常搶手。