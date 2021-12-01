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卡哇伊斗笠人文導覽地圖 成高雄彌陀新打卡景點
高雄市彌陀區南安國小校園前，設置了大型「彌陀人文導覽地圖」，就像一個大型斗笠的裝置藝術，造型非常可愛，還有國語、閩南語、英語與越南語四國語音導覽在地特色，成為打卡熱點。
南安國小校長李安世説，彌陀人文導覽地圖的製作凝聚了社區向心力，錄製過程讓學生與家鄉景點產生了許多故事，把家鄉的生活情境轉換為滋養學習的土壤，了解在地的獨特性，並且透過多種語言行銷家鄉的人文之美。
南安國小與彌羅港文史協會、社區耆老、越南語外籍教師，攜手完成彌陀區人文地圖的導覽影音地圖錄製，並融合家鄉傳統產業的斗笠造型，設置一座家鄉人文導覽影音地圖。民眾透過手機掃描景點的QR碼，就能夠經由四種語言，認識彌陀區的皮影戲、龜甲香傳統醬油等特色文化景觀，引導遊客深度旅遊彌陀區的人文景點。
南安國小以「南安心山海情」為校訂課程的學習主軸，課堂上讓學生透過機器人巡跡、小組討論等方式，認識家鄉的文史特色。近期更將課程與實境結合，帶領小朋友與彌羅港文史協會理事吳皇奇、張哲男等社區專業人士，走遍家鄉9個特色景點，錄製國語、閩南語、英語與越南語等多語導覽的影音檔，製作成有聲有影的導覽地圖。
教務主任莊錦英表示，錄製導覽地圖的過程也是讓學生從做中學的體驗學習課程，從背稿、面對鏡頭、NG重來的拍攝經歷，小朋友成為稱職的小小導覽員，為行銷家鄉盡心力。學童林名璿說，彌陀的吳家古厝有美麗的燕尾屋脊，經過小小導覽員的課程培訓，大家更了解古老三合院的建築之美。
說唱藝術教師曹錫榮指導學生導覽的口語表達，讓孩子的導覽語調更加動人富有變化。負責導覽彌陀海岸光廊的孫紹偉說，雖然在太陽底下拍攝時留了很多汗，他還是很賣力地說學逗唱，希望遊客看到導覽影片，會有更多人來趟「漁村風情話」的輕旅行。
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