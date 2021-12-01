快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

高市警全面改電子巡簽 員警盼水牛伯斥警別重演

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市員警巡邏簽到，今天起，全面改為感應式電子巡簽。記者林保光／翻攝
高雄市員警巡邏簽到，今天起，全面改為感應式電子巡簽。記者林保光／翻攝

高雄市政府警察局今天起，員警巡邏全面改用電子巡簽系統。高雄市警局表示，採用「NFC TAG晶片」感應電子巡簽系統，可結合治安交通斑點圖，運用大數據資訊做為勤務部署參考，讓員警勤務運作與預防犯罪、防制交通事故，提升警方勤務效率。

立法院長游錫堃去年3月在臉書上指說他連續接到2次恐嚇，還示出空巡邏箱照片，後來警政署對「道歉」，引發員警群起對游打臉，回應警察巡簽已經進化到電子巡簽，哪來的紙本簽巡表，有人更在臉書直斥，「水牛伯，不知道你在演幾點的」。

高雄市警局利用這套「NFC TAG晶片」感應式巡簽系統，取代傳統巡簽，去年9月便選擇在鳳山警分局五甲派出所試辦，今年7月全面建置電子巡簽系統，今天起全面實施電子巡簽，從今開始，員警不再以紙筆在巡邏表上簽字，而改以感應簽到。

員警也因此希望，別再重演水牛伯罵警察沒在巡邏箱簽到的事。

高雄市警局行政科表示，「NFC TAG晶片」感應電子巡簽系統，有「巡邏資訊即時整合」、「縮短巡簽時間」、「節省紙張消耗」及「防止窺探巡邏密度」等優點，後台系統能即時接收巡邏資訊，傳輸訊息更快速，而且晶片經過加密，避免不當讀取，降低資安風險，並將員警身分、簽巡時間及地點、密度，透過載具精準回傳後台系統內保存，結合治安、交通斑點圖，供部署警力參考。

高雄市員警巡邏簽到，今天起，全面改為感應式電子巡簽。記者林保光／翻攝
高雄市員警巡邏簽到，今天起，全面改為感應式電子巡簽。記者林保光／翻攝
高雄市員警巡邏簽到，今天起，全面改為感應式電子巡簽。記者林保光／翻攝
高雄市員警巡邏簽到，今天起，全面改為感應式電子巡簽。記者林保光／翻攝

高雄市 警察 水牛

延伸閱讀

廢棄物之亂！高市減燒 台南盤點掩埋場緊急因應

西班牙《起義報》：晶片與拜登對中國的執念

香港科大成立晶片設計聯盟 史丹福大學參與其中

高市消防月曆大不同 萌樣搜救犬取代猛男

相關新聞

廢棄物之亂！高市減燒 台南盤點掩埋場緊急因應

高雄市政府岡山、仁武焚化爐最近停收外縣市來的事業廢棄物，以致台南市事業廢棄物回流，沒地方處理，南市環保局今天表示，已規畫...

高雄勞工大學開放報名 22門新課程學彩妝料理剖析案例

高雄市勞工局表示，高雄市勞工大學第45期從12月4日至17日受理報名，共開設139門課程。這期有22門新開課程，包括勞動...

卡哇伊斗笠人文導覽地圖 成高雄彌陀新打卡景點

高雄市彌陀區南安國小校園前，設置了大型「彌陀人文導覽地圖」，就像一個大型斗笠的裝置藝術，造型非常可愛，還有國語、閩南語、...

高市警全面改電子巡簽 員警盼水牛伯斥警別重演

高雄市政府警察局今天起，員警巡邏全面改用電子巡簽系統。高雄市警局表示，採用「NFC TAG晶片」感應電子巡簽系統，可結合...

石斑魚銷陸受阻 陳吉仲指會全力分散「一中市場」

兩岸ECFA(經濟合作架構協議)猶在，但近年國產石斑魚市場前進大陸卻受阻，農委會主委陳吉仲今早對此表示，石斑魚外銷受阻主...

高雄商圈夜市券夯 陳其邁：跨年考慮加碼

高市第二波商圈夜市券活動開跑，各場次排隊人潮眾多，高雄市長陳其邁今表示，高雄券、商圈夜市券的反應超乎預期，顯見在振興經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。