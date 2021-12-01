高市警全面改電子巡簽 員警盼水牛伯斥警別重演
高雄市政府警察局今天起，員警巡邏全面改用電子巡簽系統。高雄市警局表示，採用「NFC TAG晶片」感應電子巡簽系統，可結合治安交通斑點圖，運用大數據資訊做為勤務部署參考，讓員警勤務運作與預防犯罪、防制交通事故，提升警方勤務效率。
立法院長游錫堃去年3月在臉書上指說他連續接到2次恐嚇，還示出空巡邏箱照片，後來警政署對「道歉」，引發員警群起對游打臉，回應警察巡簽已經進化到電子巡簽，哪來的紙本簽巡表，有人更在臉書直斥，「水牛伯，不知道你在演幾點的」。
高雄市警局利用這套「NFC TAG晶片」感應式巡簽系統，取代傳統巡簽，去年9月便選擇在鳳山警分局五甲派出所試辦，今年7月全面建置電子巡簽系統，今天起全面實施電子巡簽，從今開始，員警不再以紙筆在巡邏表上簽字，而改以感應簽到。
員警也因此希望，別再重演水牛伯罵警察沒在巡邏箱簽到的事。
高雄市警局行政科表示，「NFC TAG晶片」感應電子巡簽系統，有「巡邏資訊即時整合」、「縮短巡簽時間」、「節省紙張消耗」及「防止窺探巡邏密度」等優點，後台系統能即時接收巡邏資訊，傳輸訊息更快速，而且晶片經過加密，避免不當讀取，降低資安風險，並將員警身分、簽巡時間及地點、密度，透過載具精準回傳後台系統內保存，結合治安、交通斑點圖，供部署警力參考。
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