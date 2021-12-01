石斑魚銷陸受阻 陳吉仲指會全力分散「一中市場」

兩岸ECFA(經濟合作架構協議)猶在，但近年國產石斑魚市場前進大陸卻受阻，農委會主委陳吉仲今早對此表示，石斑魚外銷受阻主要是因為新冠疫情緣故，農委會的既定政，仍會分散一中市場，同時強化國內行銷，像現在全力推展初級加工，就能降減台灣水產品銷往大陸的比例，減少衝擊。

陳吉仲說，石斑魚這一、兩年因為新冠疫情，外銷有些受阻。但這兩年漁業署全力做國內行銷，讓石斑魚經由加工後，都已可直接買回家裡料理。

他表示，消費者因比較不會料理一整隻的石斑，過去石斑都走餐廳路線，但石斑透過加工後，很多消費者今年已能買到石斑切片，回家煮湯或者清蒸都非常的方便。

陳吉仲說，農委會現在有二大目標，第一個是分散「一中市場」，目前國產水產品外銷到美國。歐盟都已展現績效。第二是強化國內行銷，國產水產新鮮且品質又好，價格絕對會比國外更有競爭力，包括石斑、午仔魚、吳郭魚，鱸魚的養殖漁民，收入也會因此增加。

農委會去年在新冠疫情期間，曾協助石斑魚、鱸魚，甚至台灣鯛銷到美國、歐盟等市場，也同步推廣內銷。陳吉仲說，以午仔魚來講，現在賣到對岸的比例已經開始下降，石斑魚也是。因此農委會目前全力發展初級加工，就是讓消費者非常方便直接享受國產水產品，讓2300多萬消費者所需要的蛋白質等營養成分，就從我們自己優質的國內水產品提供。