快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石斑魚銷陸受阻 陳吉仲指會全力分散「一中市場」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
農委會主委陳吉仲今早南下高雄參加水產加值打樣中心揭牌，聯訪時強調農委會二大目標之一，是分散「一中市場」。記者王昭月／攝影
農委會主委陳吉仲今早南下高雄參加水產加值打樣中心揭牌，聯訪時強調農委會二大目標之一，是分散「一中市場」。記者王昭月／攝影

兩岸ECFA(經濟合作架構協議)猶在，但近年國產石斑魚市場前進大陸卻受阻，農委會主委陳吉仲今早對此表示，石斑魚外銷受阻主要是因為新冠疫情緣故，農委會的既定政，仍會分散一中市場，同時強化國內行銷，像現在全力推展初級加工，就能降減台灣水產品銷往大陸的比例，減少衝擊。

陳吉仲說，石斑魚這一、兩年因為新冠疫情，外銷有些受阻。但這兩年漁業署全力做國內行銷，讓石斑魚經由加工後，都已可直接買回家裡料理。

他表示，消費者因比較不會料理一整隻的石斑，過去石斑都走餐廳路線，但石斑透過加工後，很多消費者今年已能買到石斑切片，回家煮湯或者清蒸都非常的方便。

陳吉仲說，農委會現在有二大目標，第一個是分散「一中市場」，目前國產水產品外銷到美國。歐盟都已展現績效。第二是強化國內行銷，國產水產新鮮且品質又好，價格絕對會比國外更有競爭力，包括石斑、午仔魚、吳郭魚，鱸魚的養殖漁民，收入也會因此增加。

農委會去年在新冠疫情期間，曾協助石斑魚、鱸魚，甚至台灣鯛銷到美國、歐盟等市場，也同步推廣內銷。陳吉仲說，以午仔魚來講，現在賣到對岸的比例已經開始下降，石斑魚也是。因此農委會目前全力發展初級加工，就是讓消費者非常方便直接享受國產水產品，讓2300多萬消費者所需要的蛋白質等營養成分，就從我們自己優質的國內水產品提供。

農委會 陳吉仲 疫情

延伸閱讀

農委會主委陳吉仲批：國民黨反萊豬公投論述充滿矛盾

【專家之眼】反萊豬被制裁？陳吉仲泰國經驗經不起考驗

公投案行政不中立？ 陳吉仲：身為反方有責任說明政策

影／陳吉仲：萊豬公投無關食安 反影響國際貿易

相關新聞

廢棄物之亂！高市減燒 台南盤點掩埋場緊急因應

高雄市政府岡山、仁武焚化爐最近停收外縣市來的事業廢棄物，以致台南市事業廢棄物回流，沒地方處理，南市環保局今天表示，已規畫...

高雄勞工大學開放報名 22門新課程學彩妝料理剖析案例

高雄市勞工局表示，高雄市勞工大學第45期從12月4日至17日受理報名，共開設139門課程。這期有22門新開課程，包括勞動...

卡哇伊斗笠人文導覽地圖 成高雄彌陀新打卡景點

高雄市彌陀區南安國小校園前，設置了大型「彌陀人文導覽地圖」，就像一個大型斗笠的裝置藝術，造型非常可愛，還有國語、閩南語、...

高市警全面改電子巡簽 員警盼水牛伯斥警別重演

高雄市政府警察局今天起，員警巡邏全面改用電子巡簽系統。高雄市警局表示，採用「NFC TAG晶片」感應電子巡簽系統，可結合...

石斑魚銷陸受阻 陳吉仲指會全力分散「一中市場」

兩岸ECFA(經濟合作架構協議)猶在，但近年國產石斑魚市場前進大陸卻受阻，農委會主委陳吉仲今早對此表示，石斑魚外銷受阻主...

高雄商圈夜市券夯 陳其邁：跨年考慮加碼

高市第二波商圈夜市券活動開跑，各場次排隊人潮眾多，高雄市長陳其邁今表示，高雄券、商圈夜市券的反應超乎預期，顯見在振興經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。