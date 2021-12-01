廢棄物之亂！高市減燒 台南盤點掩埋場緊急因應

高雄市政府岡山、仁武焚化爐最近停收外縣市來的事業廢棄物，以致台南市事業廢棄物回流，沒地方處理，南市環保局今天表示，已規畫包含去化再利用與打包暫置等緊急因應處理方案，減緩衝擊。

台南市環保局表示，現已盤點2處公有掩埋場讓廠商標租，作為打包暫存一般事業廢棄物、設置廢棄物暫存場或轉運站使用，協助業者彈性調度，增加緩衝空間。另也針對目前2處堆置大型廢棄家具及廢樹枝等高熱質廢棄物的掩埋場，辦理破碎再利用，作為固態衍生燃料(SRF)，以增加掩埋場可使用空間，提升緩衝應變效能。

另向環保署爭取經費，辦理掩埋場活化工程，以增加掩埋場使用空間，以及持續推動更新爐，有效增加南市焚化爐的處理量能。

環保局指出，目前城西、永康焚化廠每年協助企業、廠商處理約9.5萬噸事業廢棄物，因兩座焚化廠皆已老舊，處理量能不足，並無多餘量能去處理更多的事業廢棄物。目前掩埋場雖趨飽和，但為因應此緊急狀況，仍勉強騰出空間規畫應急。另也積極輔導民間業者提升處理事業廢棄物量能，今年以來全市新增1家處理廠及17家再利用機構，共計每日可增加596公噸處理量能。

另依廢棄物清理法32條規定，持續要求目的事業主管機關設置廢棄物處理設施，目前台南科學園區、台南科技工業區及柳營科技園區都在規畫辦理，估計每日將可增加事業廢棄物處理量能433公噸。

環保局長謝世傑指出，為改善垃圾處理量能不足及事業廢棄物回流的問題，除緊急4大因應處理方案外，正透過強制分類稽查、源頭減量、掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、垃圾機械分選廠、城西焚化廠整改延役及興建更新爐等各項多元垃圾處理政策，降低台南市垃圾及事業廢棄物處理壓力。

市長黃偉哲也呼籲民眾能隨手做好源頭垃圾分類及資源回收，並減少廢棄物產生。