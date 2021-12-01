2022高雄燈會 史哲：搭全國唯一沿海輕軌獨家體驗

今天起台灣燈會彩繪版高雄輕軌列車啟動、燈會視覺意象也在高鐵左營站列隊歡迎，無論是來高雄的客人還是回家遊子，可在燈會的光和溫暖簇擁下，提早體驗台灣燈會「會前會」。

高雄市政府今天新聞稿表示，台灣燈會一向是年度盛事，2022台灣燈會在高雄史無前例提出「會前會」概念，伴隨12月各種節慶氣氛越來越濃厚，燈會光藝術作品和更多的巧思也將一點一點綻放光芒，例如燈會首件作品「趨Absorbed by Light」11月27日在駁二大港橋旁碼頭上登場

高雄市副市長史哲表示，「台灣燈會這次是睽違20年終於回到高雄，機會難得所以讓作品和大家提早見面，就是希望大家可以多來幾趟、多留幾天。因為高雄有光藝術作品相伴的美，適合多一點時間沉浸和體驗」。同時史哲也透露高雄才有的獨家體驗，邀請大家來高雄燈會，別忘了搭乘輕軌一起載著光和希望前進。

史哲表示，高雄擁有全國唯一的沿海輕軌列車，搭上輕軌可一邊欣賞著亞洲新灣區獨一無二景緻，直達台灣燈會兩大主場之一的愛河灣，兩列台灣燈會彩繪輕軌列車，配合燈會光藝術作品陸續登場於12月啟動，車廂整體和車廂內都運用這次燈會主視覺的光印象包覆。

高雄市政府文化局長王文翠表示，高雄輕軌彩繪列車一直是高人氣拍照點，這次也協調規劃2列台灣燈會彩繪輕軌列車，運用燈會視覺意象畫面呈現在黑暗中發光的感覺，期待讓客可以有搭乘著銀河鐵道列車前往燈會展開奇幻旅程的想像和體驗。

另外，在高鐵左營站這個南部最重要旅客出入門戶，運用燈會主視覺的光束和高字，堆疊「燈塔」形像，象徵高雄這個「母港」看照著每個人來到這個港灣城市的人，都可以安穩的尋求屬於自己的光亮。