迎接跨年和燈會 高雄擬加碼規劃振興方案

高雄跨年夜，除了市府跨年活動，還有義大世界888秒跨年焰火及五月天跨年演唱會；另「2022台灣燈會」也在高雄，市府文化局表示，今天起推出台灣燈會彩繪輕軌列車，為活動暖身。

12月節慶氣氛濃厚，從今年底跨年到明年初春節過年，高雄都有許多活動，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron來勢洶洶，恐成為防疫變數。

高雄市長陳其邁上午在議會接受媒體聯訪表示，防疫政策會根據疫情調整，現在還是決戰境外，做好邊境防守，長輩加強疫苗覆蓋率，甚至要考慮第3劑的可能，同時仍要戴口罩，比較擔心過年期間回來的人多，所以邊境管制一定要做好。

為振興疫後經濟，高市府推出持振興五倍券200元可換400元商圈夜市券等活動，吸引民眾搶換。陳其邁也透露，之後會根據跨年及燈會等活動，再規劃振興加碼方案，讓受疫情影響的中小企業、餐飲、商圈和旅宿業者受益。

跨年倒數1個月，高雄義大世界今天發布新聞稿表示，今年義大世界「2022紫耀義大，樂享平安」的跨年煙火秀，將於12月31日施放888秒大型藝術煙火，有多款藝術特效煙火及頂級尺玉煙花，還有首次在台展演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，陪民眾迎接平安、璀璨的2022年。

此外，「2022台灣燈會」在高雄，高市文化局發布新聞稿表示，首件燈會作品「趨Absorbed by Light」11月27日已在駁二大港橋旁的碼頭上登場，今天起，更將啟動台灣燈會彩繪版高雄輕軌列車，讓民眾提早體驗台灣燈會的「會前會」。