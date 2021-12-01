高雄商圈夜市券夯 陳其邁：跨年考慮加碼

高市第二波商圈夜市券活動開跑，各場次排隊人潮眾多，高雄市長陳其邁今表示，高雄券、商圈夜市券的反應超乎預期，顯見在振興經濟效果很活絡，市府將根據跨年、燈會活動等大型活動，再觀察整體商圈狀況再進行振興活動加碼。

經發局提醒，這波商圈夜市券換發為分散人潮，特別發放號碼牌，如民眾不想排隊久候，可在領到號碼牌後先離場，只要在各場次表定活動時間結束前，就可憑號碼牌到服務台換取。至第二波加碼10萬份即日起至12月5日於49處指定商圈夜市換發，詳細日程與地點可至「高雄開就賺」官網及經發局臉書粉絲團查詢。

2022台灣燈會將回到高雄，市府推出雙展區活動，明年2月在衛武營、愛河灣舉辦。市府將今年跨年定位為燈會會前會，推出重量級主持群、藝人等，主持群包括Sandy吳姍儒、浩角翔起、籃籃等人。表演嘉賓目前公布名單有蘇慧倫、安心亞、郭書瑤、鼓鼓呂思緯、棉花糖、陳零九、邱鋒澤等人。