快訊

【台灣意象神隱／上】華航新客機塗裝未見台灣設計？ 低調應對就怕裡外不是人

還原恐怖一夜！高嘉瑜落淚：被拖行、暴打「自己快死了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄商圈夜市券夯 陳其邁：跨年考慮加碼

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄第二波商圈夜市券活動開跑，圖為首日首場林靖夜市發放狀況。記者林巧璉／攝影
高雄第二波商圈夜市券活動開跑，圖為首日首場林靖夜市發放狀況。記者林巧璉／攝影

高市第二波商圈夜市券活動開跑，各場次排隊人潮眾多，高雄市長陳其邁今表示，高雄券、商圈夜市券的反應超乎預期，顯見在振興經濟效果很活絡，市府將根據跨年、燈會活動等大型活動，再觀察整體商圈狀況再進行振興活動加碼。

經發局提醒，這波商圈夜市券換發為分散人潮，特別發放號碼牌，如民眾不想排隊久候，可在領到號碼牌後先離場，只要在各場次表定活動時間結束前，就可憑號碼牌到服務台換取。至第二波加碼10萬份即日起至12月5日於49處指定商圈夜市換發，詳細日程與地點可至「高雄開就賺」官網及經發局臉書粉絲團查詢。

2022台灣燈會將回到高雄，市府推出雙展區活動，明年2月在衛武營、愛河灣舉辦。市府將今年跨年定位為燈會會前會，推出重量級主持群、藝人等，主持群包括Sandy吳姍儒、浩角翔起、籃籃等人。表演嘉賓目前公布名單有蘇慧倫、安心亞、郭書瑤、鼓鼓呂思緯、棉花糖、陳零九、邱鋒澤等人。

夜市券 台灣燈會 跨年

延伸閱讀

防堵Omicron入侵 陳其邁：邊境管制一定要做好

防Omicron 陳其邁：做好邊境管制、備足防疫旅館

【重磅快評】在意顏寬恒滷肉 怎不看陳其邁雙主菜便當

防堵Omicron病毒 陳其邁：延長檢疫天數、增防疫旅館

相關新聞

義大888秒跨年焰火亮點曝光 這項是全台獨家首演

距跨年倒數剩不到1個月，眾所矚目的「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」 將施放888秒大型藝術焰火，今年委託國際級...

高雄商圈夜市券夯 陳其邁：跨年考慮加碼

高市第二波商圈夜市券活動開跑，各場次排隊人潮眾多，高雄市長陳其邁今表示，高雄券、商圈夜市券的反應超乎預期，顯見在振興經濟...

防堵Omicron入侵 陳其邁：邊境管制一定要做好

嚴防Omicron變種病毒入侵，高雄市長陳其邁表示，高市會依照疫情狀況調整防疫措施，目前仍著重在邊境防守，過年返鄉人潮多...

新台17線工程進度 不到三分之一

台17線是西部沿海縣市南北交通要道，高雄楠梓路段車流量大、蜿蜒繞道市區，因應產業發展，在前市長陳菊時代規畫新台17線濱海...

年資加分惹議 高市環局：可受公評

高雄市環保局近期辦公開甄試，招募850名清潔隊員，市議員陳麗娜指環保局臨時人員參加招考可依照年資加分，最高加7分，「根本...

屏春天百香果 果肉多一倍

因檳榔價格下滑，屏東縣萬巒鄉硫黃村9年前響應檳榔廢園運動，老農與返鄉青農組成的廣益青果生產合作社，瞄準3至6月春季早收百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。