義大888秒跨年焰火亮點曝光 這項是全台獨家首演

距跨年倒數剩不到1個月，眾所矚目的「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」 將施放888秒大型藝術焰火，今年委託國際級工藝大師製作多款藝術特效焰火及頂級尺玉煙花，還有從歐洲引進、首次在台展演的「冷焰驅動飛行器特效焰火」，彷彿空中水母、閃亮躍動，打造視聽覺饗宴，也和高雄市政府的跨年晚會「互別苗頭」。

受疫情影響，很多人無法出國跨年，義大世界費心籌辦跨年活動，打造國際級藝術焰火，營造「類出國」的驚喜感。12月31日深夜11點59分，將在義大世界大草坪施放888秒大型藝術焰火，分為「關懷、希望、勇氣、未來」四大主題，今年委託國際工藝大師為頂級尺玉以及多款不同尺寸焰火製作升級版「昇曲導付」焰花，在高空煙火上載附多顆小焰火彈，透過極致工藝，呈現「昇小花、昇分砲」的精緻藝術花火，施放時小花焰火會先層層躍動盛開，色彩綺麗多變，有的則如同數顆流星劃過，接著大尺寸的火樹銀花震撼綻放，細膩的鋪陳，為今年大型高空焰火增添唯美氛圍。

義大世界跨年焰火已是全台著名的跨年活動，是第13次舉辦，為讓觀眾耳目一新，主辦單位祭出秘密武器，就是遠從歐洲搭機飛來的嬌客「冷焰驅動飛行器」，這是首次全台獨家亮相的焰火展演方式，透過飛行器與獨家設計，讓金色煙花如同水母悠遊夜空，璀璨閃耀地飛翔，充滿無限生命力與希望，近看震撼、遠看讚嘆的更多焰火驚喜。

除了欣賞跨年焰火，義大遊樂世界12月31日加開星光場，從早上9點營業至晚間8點，從早玩到晚，星光場安排火山秀及不同於白天的表演節目，下午4點30分後入園只要299元，享受夜間樂園的獨特風情。

義大皇家酒店與義大天悅飯店也推出跨年方案，規畫星光宵夜，民眾可在戶外廣場享受美食，近距離欣賞888秒絢爛焰火，大人收費999元起、孩童599元起，義大天悅飯店空中花園另有星光BBQ及住宿方案等