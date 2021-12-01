屏東演武場「有影無影」特展 40件典藏文物展出

為展現屏東縣多元的藝術典藏，屏東演武場自即日起至明年2月27日，以「有影無影-虛實空間玩起來」主題策展，展出屏東縣典藏文物中的版畫、雕塑、生活器具近40件作品。

縣府文化處新聞稿表示，屏東的地景、人文特色、族群之美，都是屏東藝術家創作與養成的元素，藉由藝術家的視野與觀點，留下不計其數的屏東風貌。

文化處表示，多年來計畫性蒐集縣內原住民、客家等跨族群文物以及美術類藏品，收藏件數至今約3000餘件，包含國美館每年提供各縣市政府收藏的新年版畫。

文化處指出，這次展出典藏品約40件，從創作形式出發，介紹「雕與塑的陰陽空間」、「層疊版畫的距離空間」、「穿透形象的光影空間」3大主題，跟著藝術家及工藝師的作品，走進空間的世界，一探他們如何發揮虛與實的創意。

展覽期間辦理多場故事劇場及手做體驗課程，以寓教於樂的方式帶領大小朋友趣味學習，認識文物典藏的價值與意涵。