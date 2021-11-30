屏東小黃公車再延伸 12月起服務萬丹、內埔和竹田

屏東縣政府今年9月達成「一心三核」有小黃公車階段目標外，滾動檢討並優化既有路網服務，12月1日起屏東市5條路線將納入萬丹鄉、內埔鄉和竹田鄉，也將搭乘率較低的班次改為直達制，調整後平日8班次，周六6班預約制，欲搭乘預約班次及預約站點的民眾，要在前一營運日服務時間致電業者預約，票價維持10元銅板價，持敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡等社福卡免費。

縣府交通旅遊處表示，為改善都市計畫區外圍社區交通不便問題，自107年起試辦屏東市小黃公車，經不斷調整營運模式、改善車身識別和加強宣導後，109年運量較前一年成長420%，並複製成功經驗，今年將服務擴展到潮州鎮、東港鎮及恆春鎮，達成屏東縣「一心三核」有小黃公車的階段目標；另配合多元族群需求，引入通用計程車、電動車等車款，目前共35輛車服務19條路線。

屏東市原有5條路線，主要服務屏東市、長治鄉等區域至屏東市區3大醫院、公園、轉運站、縣府、市公所等就醫、洽公、採買需求，考量既有站點運量已趨穩定，並彙整營運來收到內埔鄉、萬丹鄉的乘車需求，評估規畫後與業者、當地鄉公所、當地村里長、社區協會理事長等代表會勘後，將路線服務範圍往外擴散，納入萬丹鄉、內埔鄉和竹田鄉，12月1日調整路線，5條路線更名為701社皮線、702萬丹線、703竹田線、705老埤線及706龍泉線。

縣府交旅處黃國維處長說，此次除路線延伸外，亦參考過去營運績效，將搭乘率較低的班次改為直達車，有3個站點採預約制，包含市區5條路線都增設的「環保公園」、702萬丹線「萬丹鄉公所」和702萬丹線、703竹田線的「國軍醫院」等3站點。欲搭乘預約班次及預約站點之民眾，請提早一個營運日於周一至周五電洽（08）786-1818或0905-518365預約。