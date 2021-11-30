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高市消防月曆大不同 萌樣搜救犬取代猛男

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供

高雄市政府消防局明年的消防月曆出爐，沒再用肌肉猛男的消防員圖片，而將主角換成受訓中的搜救犬，消防隊員直稱「萌樣爆表」、「So Nice」。

高雄市消防局搜救犬隊目前培育12隻搜救犬，其中5隻在今年10月，通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測，並在中級、高級測驗中，分別獲全國第1、2名，目前有6隻搜救犬，能參與國際救災之任務，另6隻搜救犬也持續積極培訓中，12隻搜救犬正在1年12個月分別擔任主角，搭配12名消防員，呈現人犬不同的情感面貌。

高雄市消防局代理局長王志平表示，搜救犬在災害現場，一直扮演著「神隊友」的角色，2009年莫拉克風災、2014年高雄氣爆、2018年花蓮雲門翠堤大樓地震倒塌等災害，都可以看到牠們在現場中穿梭，這次推出的月曆主題取名為「So Nice」，諧音是「搜 Nice」，象徵揮別今年疫情蔓延的不安，期盼明年會更好、在消防工作上能有所突破。

高雄市消防局為了讓更多人喜愛這群「赤足英雄」，即日至12月6日期間，在臉書「港都消防大小事」舉辦抽獎活動，只要在搜救犬月曆留言版上留言或分享，可獲得月曆、桌曆或布偶。

高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局消防月曆出爐，以搜救犬取代猛男消防員。圖／高雄市消防局提供

搜救犬 月曆 高雄市

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