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大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

看好離島觀光 旅天下插旗金門開「官牛」吃到飽餐廳

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
奧運金牌得主李洋與王齊麟在8月到金門參訪，當時以金門「官牛」迎接金門之光，也讓「金牪」餐廳的全牛宴聲名大噪。記者蔡家蓁／攝影
奧運金牌得主李洋與王齊麟在8月到金門參訪，當時以金門「官牛」迎接金門之光，也讓「金牪」餐廳的全牛宴聲名大噪。記者蔡家蓁／攝影

看好離島觀光商機，雄獅集團旗下「旅天下」與金門當地業者共同投資以金門酒糟牛為主打的品牌「金牪」，耗資千萬元將金門畜試所內員工福利社改裝為餐廳、伴手禮專賣店，並主打金門酒糟牛肉鍋499元吃到飽；此外另一家圓頭金門農牧概念館近期也展開試營運，預料將掀起一波牛肉麵與火鍋大戰。

在今年8月30日奧運金牌得主李洋與王齊麟到金門參訪，當時主辦單位就用最正統的金門「官牛」迎接金門之光，也讓還在試營運的「金牪」餐廳全牛宴火鍋聲名大噪，一桌要價超過1萬的全牛宴，湯底由土雞所熬製的全牛宴火鍋，搭配有牛腩、牛筋、牛鞭、牛舌等，一次品嚐牛肉各部位不同的口感。

包括旅天下聯合國際旅行社總經理兼金牪餐廳董事長李嘉寅、金門縣副縣長李增財、縣議會副議長周子傑、縣農會理事長許玉昭、縣體育會理事長唐麗輝、金廈海運創辦人楊肅元等人日前共同為餐廳開幕剪綵，宣告正式營運。

李嘉寅表示，畜試所長期輔導農民生產具產銷履歷驗證的優質產品，金門酒糟牛是以釀造高粱剩餘的酒糟做為飼料，色澤紅潤、肉質鮮嫩，入口能吃到濃濃的酒糟香氣，是只有在當地才吃得到新鮮的溫體牛肉，金牪所販售的商品100％是金門畜試所養殖的金門酒糟牛，招牌金門酒糟牛肉吃到飽可無限享用。

除了火鍋外，金牪伴手禮專賣店也提供各式特色飲品及零食點心系列，如加入金門高粱及濃郁黑糖製作而成的金牪高粱特調系列飲品，以及金牪牛肉乾、牛奶花生牛軋糖、原味牛奶花生糖等零食系列。

李嘉寅表示，為了歡慶開幕，即日起至12月5日至金牪餐廳消費滿500元即可抽獎一次，滿1000元可抽獎兩次，有機會抽中「金廈海運初日號海上遊船票」、「金牪牛肉鍋免費吃到飽餐券」、免費飲品兌換券等大獎。

為歡慶開幕，即日起至12月5日至金牪餐廳消費滿500元即可抽獎一次，滿1000元可抽獎兩次，有機會抽中「金廈海運初日號海上遊船票」。圖／業者提供
為歡慶開幕，即日起至12月5日至金牪餐廳消費滿500元即可抽獎一次，滿1000元可抽獎兩次，有機會抽中「金廈海運初日號海上遊船票」。圖／業者提供
「金牪」餐廳盛大辦開幕儀式，有請「牛肉麵達人洪師父」洪金龍現場秀廚藝。記者蔡家蓁／攝影
「金牪」餐廳盛大辦開幕儀式，有請「牛肉麵達人洪師父」洪金龍現場秀廚藝。記者蔡家蓁／攝影
看好離島觀光商機，雄獅集團旗下「旅天下」與金門當地業者共同投資以金門酒糟牛為主打的品牌「金牪」主打金門官牛吃到飽餐廳日昨進行盛大的開幕剪綵。記者蔡家蓁／攝影
看好離島觀光商機，雄獅集團旗下「旅天下」與金門當地業者共同投資以金門酒糟牛為主打的品牌「金牪」主打金門官牛吃到飽餐廳日昨進行盛大的開幕剪綵。記者蔡家蓁／攝影

金門 火鍋 吃到飽

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