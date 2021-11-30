日治時代就是女學霸 屏基為102歲陳靈兒辦畫展
屏東基督教醫院護理之家今天為102歲的住民陳靈兒舉辦個人畫展並歡慶生日；生於屏東市的陳靈兒，從小就學鋼琴，高雄州立高等女學校(高雄女中前身)畢業後，赴日留學攻讀服裝設計，後來嫁到大陸，再隨國民政府撤退回台，6年前因自理能力退化入住護理之家，常在屋內隨手拿起紙張看著風景圖片臨摹或隨興塗鴉，今天展出16幅作品，眾人紛向她道賀要「呷百二」，她神采奕奕地切蛋糕並彈鋼琴娛人。
陳靈兒完成日本學業後，經人媒妁遠嫁大陸東北，再隨國民政府撤退到台灣，在台北市住了幾年便搬回屏東，兩人育有5名子女，先生在屏東女中任職，她在屏東教會附設托兒所任教，後來創業興辦托兒所直到退休，不僅相夫教子也在職場上發光發熱，並積極參與教會事務，可謂是當時的時代新女性。
在陳靈兒二女兒陳育麗眼中，母親很嚴格，個性堅韌獨立、凡事求好，這可從陳靈兒的腸造口照護上印證；50多歲時為治療直腸腫瘤不得不做腸造口，她堅持自己清潔照顧 直到6年前因自理能力退化入住護理之家，才由護理師及照服員接手。
屏基護理之家每天為住民安排團體課程，如肢體律動、音樂輔療、園藝治療、藝術創作，也配合節慶舉辦包春捲、包粽子、圍爐等活動；疫情前，每半年還會帶住民們去戶外郊遊；藉由各類活動延緩、維持或增進住民生理、心理功能，促進長者社交行為、分享情緒及享受活動過程的愉悅氣氛。今天為見證台灣日治時期、光復、國府遷台、經濟起飛的陳靈兒辦畫展，讓人看到她繽紛多彩的人生。
擁有設計魂並曾受過訓練的陳靈兒，最喜歡藝術創作課，不管是繪畫或手作都難不倒她，落筆的姿勢充滿自信，目光炯炯有神，完全不見老態，房間牆面貼滿了她的手繪作品；二女兒每天上午會來護家探望，陪她到庭院走走、說說話或彈彈鋼琴，閒暇時愛看日本摔角、棒球、撞球轉播，興趣廣泛多元，外人初見都不相信已高齡102歲。
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