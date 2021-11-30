高雄今晚開始變冷 三民、鳳山街友中心提早啟動安置

高雄氣象站發布指出，受大陸冷氣團南下影響，今天高雄市下半天起天氣明顯轉涼。高市社會局表示，市府在入冬後啟動街友低溫關懷措施，三民與鳳山街友服務中心今天起提早開設臨時安置服務，並加強夜間訪視頻率，主動提供熱食與保暖禦寒衣物給街友使用。

高雄市區設置三民、鳳山街友服務中心，天氣變冷後，街友關懷協會人員會前往公園、陸橋下或騎樓等地加強列冊街友夜間關懷訪視，主動提供熱食、睡袋、帽子、圍脖、保溫瓶、暖暖包、口罩、帽子及手套等禦寒物資包。

社會局指出，訪視社工更針對高齡或三高病史的高風險街友族群加強宣導，提醒街友低溫期間要加強保暖，如有不適要盡速就醫。