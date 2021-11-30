高雄清潔隊員甄試加分制惹議 環保局：透明公正

高雄市政府擴大招募正式清潔隊員，但國民黨籍高雄市議員陳麗娜指，環保局改自辦招考，報名費卻照收10%利潤及5%營業稅，還有不合理加分制。環保局澄清，甄試公開透明公正。

高雄市政府環保局近年退休人數增加，今年擴大招募正式清潔隊員850人，保障月薪新台幣3萬2195元，每月另有清潔獎金8000元，總計月薪可達4萬195元，今天起開放報名至12月4日。

陳麗娜今天在高雄市議會召開記者會表示，原本環保局要委外甄試，流標後，改為市府自辦甄試。但據「110年度清潔隊員甄試工作委辦案」招標資料顯示，報名費800元，預估1.2萬人報名，共收960萬元，其中含10%承辦廠商利潤及5%營業稅。

陳麗娜說，環保局決定自辦後，流標後6天後匆促公告，連報名費都沒改，一樣維持800元。但自辦甄選哪來的利潤和營業稅？扣除後，根本不該仍是800元。

她並指出，過去進用清潔隊員未對外招考，採內部臨時員工考試升任，2019年才公開甄試，卻有滿1年的臨時人員加分的護內條款，當年被她踢爆後，市府才取消加分規定。

陳麗娜說，如今臨時人員考試加分制度竟「黑箱復辟」，甚至變本加厲放寬到只要年資滿6個月就可加分。她質疑，臨時人員熟悉業務，已占優勢，若再加分，就像是轉正的過水考試，其他一般考生根本是白繳800元陪考。

對此，環保局發新聞稿回應表示，秉持公開透明、公平公正原則辦理甄試，自辦招考不以營利為目的，內含系統設備租賃、場地租借、考驗及監考人員聘任、工作人員加班、庶務採購、防疫需求等費用，機關全部負擔，每人報名費800元。

環保局並指，臨時人員須於機關連續服務滿6個月以上、目前仍然在職，且須通過第1試體能測驗篩選才具備加分資格，非全部臨時人員均適用。環保局基於照顧基層員工考量，在甄試中適當加分，彰顯實質平等，更有利延攬適用人才。